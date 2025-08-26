Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX не отчете промяна в сесията във вторник, като затвори на ниво 1068,73 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се понижи с минималния 0,01% до 194,22 пункта.

Останалите три индекса на БФБ отчетоха ръстове в сесията – BGREIT добави 0,41% до 230,23 пункта, BGTR30 – 0,19% до 957,58 пункта, а beamX – 2,59% до 111,24 пункта.

Оборотът достигна почти 1,7 млн. лева, от които близо 1,5 млн. лева се формираха от сделки с книжа на основен пазар на БФБ.

На първо място по оборот е „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с над 519,7 хил. лева. Акцията е и в топ 10 на най-търгуваните в сесията с 8 сделки.

На второ място по оборот е „Софарма“ с над 168,9 хил. лева. Акцията е най-търгуваната в сесията с 28 сделки. На трето място по оборот е „Шелли груп“ с 65,6 хил. евро, като акцията е втората най-търгувана в сесията с 21 сделки.

От акциите, включени в SOFIX, тези на ФНИБ поскъпват най-силно, с 1,96%, следвани от „Еврохолд България“ с ръст от 0,54% и БФБ с 0,54%.

Най-губещата акция от индекса е „Химимпорт“ със спад от 2,68%, следвана от „Сирма Груп Холдинг“ с 1,45% и „Шелли груп“ с 0,7%.

„Неохим“ е най-печелившата акция от BGBX40 с ръст от 3,96%, след като дружеството публикува консолидирания си отчет за второто тримесечие на 2025 г. След консолидацията загубата на компанията се разширява до близо 6,7 млн. лева към края на юни при над 2,7 млн. лева печалба година по-рано.

Втората най-печеливша акция от BGBX40 е „Софарма имоти“ с ръст от 2,87%, следвана от „Браво Пропърти Фонд“ с 2,04%. Най-губещи от индекса са „Трейс Груп Холд“ със спад от 3,36%, „Химимпорт“ с 2,68% и „Монбат“ с 1,87%.

От компонентите на beamX най-силно поскъпнаха акциите на „Дронамикс Кепитъл“ – със 7,63%, следвани от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с 3,05% и „ИмПулс Растеж“ с 1,95%. Поевтиняващи акции от индекса нямаше в сесията.