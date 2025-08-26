Опасенията около заформящата се политическа криза във Франция помрачиха борсите в Европа

Основните европейски борсови индекси приключиха сесията със спадове на фона на засилващите се опасения сред инвеститорите относно заформящата се нова политическа криза във Франция, съобщава CNBC.

Френският бенчмарк CAC се понижи с 1,7 на сто до 7709,81 пункта.

Германският измерител DAX отчете спад от 0,38 на сто до 24 179,87 пункта.

Британският показател FTSE записа понижение от 0,6% до 9265,8 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 0,8% от стойността си, смъквайки се до равнище от 554,33 пункта.

Трите основни опозиционни партии във Франция заявиха, че няма да подкрепят изненадващия вот на доверие, свикан от премиера Франсоа Байру за 8 септември, заради бюджетните му планове.

Байру твърди, че са необходими около 44 млрд. евро бюджетни съкращения, за да се намали дефицита на страната, който възлиза на 5,8% от нейния брутен вътрешен продукт (БВП) през 2024 г., като предложенията му включват замразяване на разходите за социални помощи, пенсии и др.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 26 август.

Междувременно доходността по 10-годишните френски държавни облигации за кратко се повиши до 3,53%, най-високото ниво от март, преди да се стабилизира на 3,50%.

Анализаторите очакват завръщане на политическата нестабилност във Франция през есента, тъй като правителството се опитва да осигури подкрепа за подобряване на фискалната позиция на страната.

Пазарите реагираха и на новите данни за цените на храните във Великобритания, които бележат ръст през август, достигайки най-високото си ниво за последните 18 месеца. Инфлацията при хранителните продукти се е ускорила до 4,2% на годишна база, което е най-високото ниво от февруари 2024 г., съобщи във вторник Британският консорциум за търговия на дребно (BRC). През юли тя възлезе на 4%.

Трейдърите обърнаха внимание и на новия доклад за очакванията на германските производители за износа, като показателят се влошава през август до минус 3,6 пункта спрямо минус 0,3 пункта месец по-рано.

"Разочарованието се разпространява в експортния бизнес", казва Клаус Волрабе, ръководител по проучванията в икономическия институт Ifo, който ръководи анализа. Въпреки че митото за европейските стоки за САЩ от 15 на сто е по-малко, отколкото се опасяваха мнозина, то все пак ще отслаби износа, отбелязва Волрабе.