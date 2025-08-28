S&P 500 достига рекорд след силния тримесечен отчет на Nvidia*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с повишения, докато трейдърите анализират силния тримесечен финансов отчет на производителя на чипове Nvidia. Инвеститорите до голяма степен разглеждат цифрите като потвърждение на бума в областта на изкуствения интелект (AI), предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се повишава с 0,1% до 6487,12 пункта и достига ново рекордно ниво за деня, докато технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,3% до 21 655,002 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average остава почти без промяна.

Nvidia отчете резултати за второто тримесечие, които надминаха прогнозите на Wall Street с бурен ръст на приходите от 56%. Освен това любимецът на инвеститорите прогнозира общи приходи за това тримесечие от 54 млрд. долара, което е над очакванията на анализаторите, анкетирани от LSEG, за 53,1 млрд. долара.

Акциите на техгиганта първоначално отбелязаха спад, но се възстановиха при отварянето на редовната търговия. Много трейдъри и анализатори обаче отбелязват, че прогнозата за приходите на Nvidia не включва продажби на чиповете H20 в Китай. Ако се постигне споразумение между азиатсата държава и администрацията на президента Доналд Тръмп за тях, тогава приходите за това тримесечие биха могли да бъдат много по-добри от прогнозираното.

Няколко анализатори, които следят Nvidia, са още по-оптимистично настроени по отношение на компанията след публикуването на отчета, като повишиха целевите си цени за акциите ѝ. JPMorgan, Citi и Bernstein са сред компаниите от Wall Street, които сега виждат още по-голям потенциал за растеж за производителя на чипове.

Междувременно акциите на технологичната компания Snowflake поскъпнаха с 12%, след като резултатите ѝ за второто тримесечие надминаха очакванията.

Инвеститорите до голяма степен се отърсиха от заплахите за независимостта на Федералния резерв, след като Тръмп уволни члена на Управителния съвет Лиса Кук - решение, което тя официално оспори, като заведе дело в четвъртък.

Следващото препятствие пред пазара ще бъде докладът за инфлацията в петък. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, прогнозират, че ценовият индекс на разходите за лично потребление (PCE) за юли ще покаже ръст от 0,2% за месеца и 2,6% за годината.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа остава без промяна на ниво 4,238%, а тази по 30-годишните се повишава до 4,905%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,21% до 98,024 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,19% до 67,92 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,16% до 64,05 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,39 на сто и се търгува на цена от 3462,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.