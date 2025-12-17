Colliers: Ипотечните лихви ще останат ниски и след приемането на еврото

Очаква се банките в България да запазят ниски лихвите по ипотечните кредити и да останат активни във финансирането на нови строителни проекти през 2026 г., пише консултантската компания Colliers в свой доклад за перспективите пред имотните пазари в Центална и Източна Европа през следващата година.

Ще се запази предпочитанието към устойчиви проекти в унисон с екологичните стандарти на ЕС. Не се очакват големи промени в условията за кредитиране след приемането на еврото, което ще осигури стабилна и предвидима среда за инвеститорите и строителните компании, отбелязва Colliers.

Хибридната работа ще остане доминиращ модел в България през 2026 г., но повече служители се връщат в офиса, което повишава търсенето на висококачествени работни пространства, пише още консултантската компания.

Гъвкавите офиси и колаборативните зони ще станат още по-популярни, а жилищните предпочитания продължават да се насочват към домове с определени работни зони, което влияе както на наемането на офиси, така и на тенденциите при проектирането на жилища.

За да останат актуални през 2026 г., ритейл парковете ще се развият отвъд традиционните формати за пазаруване, като интегрират забавления, места за хранене и зони за преживявания. Тези мултифункционални пространства целят да привличат посетители, да удължат времето за престой и да създадат общностни центрове, отговаряйки на променящите се предпочитания на потребителите за удобство в съчетание с преживявания, пише консултантската компания.

Местният капитал остава доминиращ, а чуждестранните инвестиции се очаква постепенно да нарастват след приемането на еврото в унисон с по-широките тенденции в Централна и Източна Европа и засилването на доверието в дългосрочния потенциал на пазара, отбелязват от Colliers.

Очаква се през 2026 г. жилищният пазар в България да се раздели по-ясно по качество. Първокласните проекти ще запазят високите си цени благодарение на съвременния дизайн и екологичните характеристики, а по-старите имоти може да загубят привлекателност. В същото време търсенето на достъпни жилища ще се засили, което показва запазващата се пропаст на пазара и ще оформи бъдещите стратегии за строителство, коментира консултантската компания.

През 2026 г. ESG стандартите ще станат решителен фактор за наемателите, особено в офис сектора. Компаниите ще отдадат приоритет на по-здравословната, енергийноефективна работна среда, което ще подложи на натиск по-остарелите имоти да се модернизират, тъй като в противен случай рискуват да изгубят конкурентоспособността си. Устойчивостта ще се превърне в основно изискване при сключването на наемни договори и в стратегиите за строителство, очаква консултантската компания.

През 2026 г. собствениците на имоти ще инвестират все повече в преустройство и препозициониране, за да избегнат остаряване на активите си. Ремонтните дейности ще бъдат съсредоточени върху устойчивостта, съвременните удобства и гъвкавите планове, за да отговорят на променящите се очаквания на наемателите. Промяната отразява по-широк ангажимент към адаптивна повторна употреба и дългосрочно запазване на стойност на имотния пазар в България.

Ритейл парковете са предпочитан формат за строителство в ЦИЕ

Ритейл парковете са предпочитан формат в строителството на нови проекти в Централна и Източна Европа през 2025 г., а офис пазарите се сблъскват с ограничено ново предлагане, пише консултантската компания Colliers.

Индустриалният и логистичен сектор продължава да се представя по-добре от останалите благодарение на преместване на производството до основните пазари (nearshoring) и силния приток на преки чуждестранни инвестиции.

Имотният сектор в региона е подкрепен от устойчивия ръст на брутния вътрешен продукт (БВП), който достигна 2,5%, воден от Полша с 3,5%, тъй като инфлацията се забави и създаде предпоставки за облекчаване на финансовата дисциплина и възстановяване на доверието на инвеститорите, пише консултантската компания.

Тя очаква през 2026 г. дефицит на ново предлагане на офиси и ръст на наемите в първокласни локации в Полша, Чехия и Словакия. Ритейл парковете ще еволюират в мултифункционални лайфстайл дестинации. Индустриалните и логистични имоти ще запазят силното си представяне, подкрепено от азиатски инвестиции и модернизация на инфраструктурата

В жилищния сегмент се очаква бързо развитие на проекти, строени изцяло за отдаване под наем (build-to-rent), студентски общежития и концепции за споделено живеене (co-living).

Инвеститорите, прилагащи стратегия за добавяне на стойност (value-add) и съответствието с ESG ще определят посоката на капиталовите потоци, прогнозира Colliers.