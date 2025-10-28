Над 227 млн. евро са вложени в имоти в София през третото тримесечие

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
08:00 | 28.10.25 г. 5
Общо 227,2 млн. евро са вложени в имоти в София през третото тримесечие на тази година, сочат данни на консултантската компания Colliers.

Възвръщаемостта в различните сегменти на пазара остава непроменена спрямо предходното тримесечие – 7,75% за офиси и търговски площи, 7,5% за индустриални и 4% за жилищни имоти.

Общият обем на съществуващите офиси в София е почти 2,5 млн. кв.м, а 306 700 кв.м са в процес на строителство. Свободните площи при офисите клас А достигат 12%, а при клас Б – 13,7%. Средните офертни наемни нива възлизат съответно на 15 и 10 евро на кв.м на месец.

Обемът на гъвкавите работни пространства достига 101 300 кв. м, а допълнителни 10 350 кв. м са в етап на строеж. Цените остават непроменени спрямо предходния период - за работно място в споделенo пространство - 160 евро на месец, за фиксирано – 200 евро на месец, а в собствен офис – 280 евро на месец.

Съществуващите индустриални и логистични площи в София са малко над 1,4 млн. кв.м, като още 144 500 кв.м са в процес на строителство. Свободните площи при този тип имоти са само 2,1%. Наемните нива са без промяна – 5,5 евро на кв.м на месец за имоти клас А и 4 евро на кв.м на месец за клас Б.

Наемните цени в София остават стабилни и в сегмента на търговските площи. Те възлизат на 45 евро на кв.м на месец при търговските центрове, 12 евро на кв.м на месец при ритейл парковете и 58 евро на кв.м на месец на бул. „Витоша“. Нови търговски центрове не са стартирали строителство, а при парковете 62 500 кв.м са в процес на строеж.

Данните на Colliers показват, че делът на свободните площи остават стабилни и възлизат на 3% в моловете и търговските паркове, а на бул. „Витошa“ са 2,4%.

В средновисокия и висок сегмент на жилищния пазар в София средните продажни цени с включени ДДС и паркомясто за самостоятелни къщи достигат 700 хил. евро, за къща близнак са 620 хил. евро, а за редова къща възлизат на 460 хил. евро.

1910 са предлаганите жилища в комплекси, а в етап на строителство са още 1500.

5
rate up comment 0 rate down comment 1
khao
преди 14 минути
До: khao 300, сори не уцелих правилното копче! :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 0 rate down comment 1
khao
преди 15 минути
"Общо 227,2 млн. евро са вложени" .... "средновисокия и висок сегмент в столицата достигат 700 хил. евро" ... тоест няма и 200 къщи, нямам поглед каква е статистиката наздаз, но това ми се струва много малко за балон, както твърдят видни формуни специалнисти :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 31 минути
Подобни играчи създават и нова "котва" сред купувачите, на базата на която много завишени цени минават за пазарни.Вие хора в България наистина сте полудели за да купувате кутиики с липсваща квадратура, чрез кредит на плаващи-променлива лихва и на цени като тези в западните богати демокрации където заплатите са по пет на тези в България, ххааха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 5 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 34 минути
накрая идват пазарни субекти, които искат да се възползват от активността преди въвеждането на еврото и предлагат сделки, отдавна прескочили границата на здравия разум. Ще си позволя да нарека последната група "лотарийни играчи", защото предлагат имоти на цени, в които самите те не вярват и не биха платили, но ако успеят да ги постигнат, ще имат късмет и печалба като от лотарийна игра. Това са сделки изцяло в принципа "нагоре по нервите". Подобни играчи създават и нова "котва" сред купувачите, н
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 5 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 35 минути
Как ви цакат психологически за да Ви подлъжат да купите коптор на смешна ценаПри стратегията "нагоре по нервите" цената се поставя значително над средната пазарна стойност с цел създаване на определени емоционални и когнитивни реакции.Няма как да говорим за динамика на цените, без да можем да ги посочим конкретно. Според анализа на НСИ те са едни, според строителните предприемачи са съвсем други, според ангажираните в предлагане на имоти са още по-различни, накрая идват пазарни субекти, коит ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
