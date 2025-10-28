Над 227 млн. евро са вложени в имоти в София през третото тримесечие

Общо 227,2 млн. евро са вложени в имоти в София през третото тримесечие на тази година, сочат данни на консултантската компания Colliers.

Възвръщаемостта в различните сегменти на пазара остава непроменена спрямо предходното тримесечие – 7,75% за офиси и търговски площи, 7,5% за индустриални и 4% за жилищни имоти.

Общият обем на съществуващите офиси в София е почти 2,5 млн. кв.м, а 306 700 кв.м са в процес на строителство. Свободните площи при офисите клас А достигат 12%, а при клас Б – 13,7%. Средните офертни наемни нива възлизат съответно на 15 и 10 евро на кв.м на месец.

Обемът на гъвкавите работни пространства достига 101 300 кв. м, а допълнителни 10 350 кв. м са в етап на строеж. Цените остават непроменени спрямо предходния период - за работно място в споделенo пространство - 160 евро на месец, за фиксирано – 200 евро на месец, а в собствен офис – 280 евро на месец.

Съществуващите индустриални и логистични площи в София са малко над 1,4 млн. кв.м, като още 144 500 кв.м са в процес на строителство. Свободните площи при този тип имоти са само 2,1%. Наемните нива са без промяна – 5,5 евро на кв.м на месец за имоти клас А и 4 евро на кв.м на месец за клас Б.

Наемните цени в София остават стабилни и в сегмента на търговските площи. Те възлизат на 45 евро на кв.м на месец при търговските центрове, 12 евро на кв.м на месец при ритейл парковете и 58 евро на кв.м на месец на бул. „Витоша“. Нови търговски центрове не са стартирали строителство, а при парковете 62 500 кв.м са в процес на строеж.

Данните на Colliers показват, че делът на свободните площи остават стабилни и възлизат на 3% в моловете и търговските паркове, а на бул. „Витошa“ са 2,4%.

В средновисокия и висок сегмент на жилищния пазар в София средните продажни цени с включени ДДС и паркомясто за самостоятелни къщи достигат 700 хил. евро, за къща близнак са 620 хил. евро, а за редова къща възлизат на 460 хил. евро.

1910 са предлаганите жилища в комплекси, а в етап на строителство са още 1500.