Над 160 млн. евро са вложени в бизнес имоти в България през първото полугодие

Очаква се наемите на първокласни офиси да се повишат заради ограниченото предлагане и устойчивия интерес

10:55 | 13.08.25 г.
Снимка: Cushman & Wakefield Forton

През първото полугодие на 2025 г. инвестиционните сделки в България възлизат на почти 160 млн. евро, като около 70% от обема е реализиран през второто тримесечие, сочат данни на консултантската компания Colliers.

С най-голям дял в инвестициите са офисните площи – 70%, следвани от индустриални и логистични площи с 28% и търговски площи с 1%.

Местните инвеститори продължават да увеличават своето участие на пазара, като през първото полугодие на 2025 г. те стоят зад 47% от обема на сделките, а чуждестранните – зад 53%. От всички трансакции 57% са с активи за собствено ползване, докато 43% са с имоти, генериращи доход. Нивата на възвръщаемост остават стабилни – 7,75% за офисни и търговски площи и 7,50% за индустриални и логистични площи.

След силните инвестиционни нива през 2024 г. пазарът запазва стабилно темпо и през първата половина на 2025 г., отбелязва консултантската компания. И допълва, че традиционно преобладаващата част от сделките се реализират през последното тримесечие на годината, което предполага, че и тази може да завърши със сходни резултати.

Основно предизвикателство остава ограниченото участие на международни инвеститори, но Colliers прогнозира постепенното им увеличаване, особено в стратегически сектори като недвижими имоти, индустрия и инфраструктура, след приемането на еврото от 1 януари 2026 г.

Търговските банки поддържат ниски лихвени нива по ипотечни кредити и продължават да финансират нови проекти, като се наблюдава ясно предпочитание към устойчиви инвестиции, отговарящи на европейските екологични цели. Офисният сегмент остава най-предпочитан на инвестиционния пазар, подкрепен от стабилно търсене на съвременни работни пространства, пише консултантската компания.

Нейните данни сочат, че към края на първото полугодие общият обем на офисите клас А и Б за спекулативно отдаване в София възлиза на почти 2,5 млн. кв. м, което представлява минимално увеличение от 10 хил. кв.м спрямо същия период на 2024 г. Три нови сгради с обща площ от 30 500 кв.м са получили разрешение за ползване, но част от съществуващите обекти са преквалифицирани от клас Б в С и вече не се включват в статистиката на Colliers.

Брутно усвоените площи за първото полугодие надхвърлят 88 400 кв.м, а нетните – 39 300 кв.м, което е ръст спрямо 75 200 кв.м и 32 500 кв.м за същия период на 2024 г. Основен двигател на търсенето остава ИТ секторът с 34% от усвоените площи, следван от компании във финансовите услуги (14%) и професионалните услуги (7%). Най-голям дял от наемите (37%) се дължи на подновяване на договори, 32% – на релокации предимно от клас Б към клас А, 17% – на разширения, а 14% – на нови за пазара компании.

„Пазарът на офис площи в София демонстрира стабилност и адаптивност, като интересът към модерни и качествени сгради остава висок. Наемателите все повече търсят решения, които да осигурят комфорт и да отговорят на новите модели на работа,“ коментира Деница Донева, мениджър офис площи в Colliers.

Делът на незаетите офиси леко нараства до 13,2% за клас А и 14,3% за клас Б, като 40% от тези площи са концентрирани в 10 проекта. Офертните наемни нива остават стабилни – между 14 и 17 евро на кв.м на месец за клас А и между 9 и 11 евро на кв.м на месец за клас Б, без ДДС. В строеж са 271 500 кв.м съвременни офисни площи, основно клас А.

Colliers прогнозира, че хибридният модел на работа ще остане водещ, като се наблюдава засилване на присъствието на служителите в офиса. Успоредно с това се очертава тенденция някои организации да преминават към изцяло присъствена работа през седмицата. Споделените работни пространства, включително коуъркинг зони и гъвкави офиси, ще продължат да се развиват с ускорен темп, подкрепени от корпоративното търсене и интегрирането им в големи офис проекти, очаква консултантската компания.

Наемите в първокласните офис сгради, особено тези в строеж, ще се повишат заради ограниченото предлагане и устойчивия интерес, прогнозира Colliers. Най-голямо търсене има към сгради с модерни технологии, гъвкави решения и удобства, като устойчивите проекти със зелени сертификати вече постигат по-високи наеми и заетост в целия регион на Централна и Източна Европа.

„Наблюдаваме и все по-строги изисквания за интегриране на ESG стандарти, особено от международните наематели. Това води до ясно разграничаване между съвременни устойчиви сгради и остарели обекти, които не отговарят на тези критерии“, допълва Деница Донева. В същото време наемателите оптимизират работните места спрямо броя на служителите, за да постигнат т.нар. „оживен офис“ с 50%–85% заетост – среда, която стимулира взаимодействието и креативността без пренасищане.

Пазарът на офис площи в София е в етап на балансиран растеж, при който устойчивостта и качеството се превръщат в ключови фактори за успех. В следващите месеци ще се наблюдава както продължаващо търсене на модерни сгради, така и засилено внедряване на иновативни и устойчиви решения, които да отговорят на изискванията на наемателите и инвеститорите, обобщават от Colliers.

