Nvidia отбеляза поредно силно тримесечие с резултати, надхвърлящи прогнозите

Производителят на чипове Nvidia отчете по-силни от очакваното приходи и печалба за второто тримесечие на годината, потвърждавайки, че бизнесът с центрове за данни на компанията остава в центъра на безпрецедентното разширяване на инфраструктурата за изкуствен интелект (AI). Технологичният гигант също така даде сигнал, че и приходите през текущото тримесечие ще останат на високо ниво, предава CNBC.

През периода от април до юни любимецът на Wall Street е записал нетна печалба от 1,05 долара на акция при прогноза за 1,01 долара. Приходите на техгиганта са нараснали до 46,74 млрд. долара на фона на очакванията на анализаторите за 46,06 млрд. долара.

Общите приходи на компанията са се увеличили с 56% през тримесечието, съобщи Nvidia.

Производителят на чипове сигнализира, че очаква приходите за настоящото тримесечие да достигнат 54 млрд. долара, въпреки че тази цифра не включва доставките за Китай през втората половина на годината. Според LSEG анализаторите очакват приходи в размер на 53,1 млрд. долара за периода от юли до септември.

След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп ръководството на Nvidia даде знак, че очаква да получи лиценз за доставка на чипа H20 в Китай - продукт, който според компанията е струвал 4,5 млрд. долара и който е можел да добави 8 млрд. долара към продажбите през второто тримесечие, ако беше наличен на пазара през този период.

Nvidia заяви, че не е продавала чипове H20 на азиатската държава през тримесечието, но е спечелила от освобождаването на запаси от модела на стойност 180 млн. долара за клиент извън Китай.

Бизнесът на техгиганта се движи от дейността на центровете за данни, в които компанията продава чипове, като приходите в този сектор са се увеличили с 56% спрямо същия период на миналата година до 41,1 млрд. долара.

Големите доставчици на облачни услуги съставляват около половината от бизнеса на Nvidia с центрове за данни, съобщи компанията през предходното тримесечие. Тези клиенти в момента купуват чипове Blackwell, най-новото поколение на компанията, като продажбите му са се увеличили с 17% спрямо първото тримесечие. Nvidia съобщи през май, че новата ѝ продуктова линия е достигнала продажби на стойност 27 млрд. долара, което представлява около 70% от приходите от центровете за данни

Отделът за игри на Nvidia е регистрирал продажби в размер на 4,3 млрд. долара, което е с 49% повече в сравнение със същия период на миналата година. Този сегмент беше най-големият в Nvidia, преди бумът на изкуствения интелект (AI) да го изпревари.

След публикуването на отчета акциите на най-ценната компания в света поевтиняха с 5% при удължената търговия. Книжата на производителя на чипове са поскъпнали с повече от една трета през тази година, изпреварвайки индекса S&P 500, който от началото на годината е отбелязал ръст от почти 10%, отбелязва Ройтерс.

Nvidia е изкупила обратно свои акции на стойност 9,7 млрд. долара през второто тримесечие. Компанията съобщи, че бордът на директорите е одобрил допълнително обратно изкупуване на акции за 60 млрд. долара.

Големите технологични компании, включително Meta Platforms и Microsoft, инвестират огромни суми, за да подкрепят амбициите си в областта на изкуствения интелект, а Nvidia е най-големият бенефициент, като значителна част от тези разходи се насочват именно към чиповете ѝ.

Досега, без да се включва второто тримесечие на тази година, производителят на чипове е надминал очакванията за печалбата в 11 от последните 12 тримесечни отчета. Въпреки това, според FactSet, акциите са отбелязали негативна реакция след обявяването на печалбата в четири от тези случаи.