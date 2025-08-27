S&P 500 затвори с рекорд, докато трейдърите се готвят за отчета на Nvidia

Широкият пазарен показател S&P 500 отбеляза нов връх в сряда, докато инвеститорите очакват публикуването на финансовия отчет на Nvidia, който може да се окаже решаващ за пазара, предаде CNBC.

Бенчмаркът се повиши с 0,24% и достигна рекордно високо ниво от 6481,4 пункта. Технологичният измерител Nasdaq Composite затвори с 0,21% по-високо до ниво от 21 590,14 пункта, а индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,32% до 45 565,23 пункта.

Акциите на Nvidia, които съставляват около 8% от S&P 500 и имат най-голяма тежест в индекса според данни на FactSet, останаха почти без промяна.

Производителят на чипове ще оповести резултатите си за второто тримесечие след края на редовната търговия. Wall Street има големи надежди за Nvidia, която се счита за барометър на по-широкия пазар и основен индикатор за развитието на областта на изкуствения интелект (AI).

Пазарът до голяма степен се отърси от ефектите около безпрецедентния ход на американския президент Доналд Тръмп да уволни члена на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук, засилвайки натиска си върху централната банка.

„Лихвените проценти са на прага на понижение, а печалбите бележат тенденция към повишение. Като цяло инфлацията, лихвените проценти и тенденциите в печалбите подкрепят склонността към поемане на риск“, изтъква пред CNBC Тери Сандвен, главен стратег по акциите в U.S. Bank Asset Management.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,236%, а тази по 30-годишните се повиши до 4,914%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,22% до 98,44 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 0,86% до 67,8 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,98% до 63,87 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,48 на сто до цена от 3449,5 долара за тройунция.