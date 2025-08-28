SOFIX с ръст от 0,81% до 1 076,8 пункта

С ръстове приключи търговията на БФБ-София в четвъртък (28 август). Водещият индекс SOFIX отчете ръст от 0,81% до 1 076,8 пункта. Двигателите бяха акциите на БФБ с ръст от 4,76% до 9,9 лв., на "Шелли груп" ЕД с 2,87% до 112,27 лв. и на "Химимпорт" АД с 1,4% до 0,725 лв.

От компонентите на основния индекс на БФБ - София понижение записаха само "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,01% до 2,94 лв., "Телематик Интерактив България" АД с 0,89% до 22,2 лв. и "Смарт Органик" АД с 0,64% до 31,2 лв.

BGBX40 записа ръст от 0,49% до 195,06 пукта, а стойността на BGREIT се промени с нищожните 0,01 пункта в посока надолу до 230,79 пункта.

beamX, съставен от компании на пазара за растеж beam, затвори с ръст от 0,51% до 110,98 пункта, а BGTR30 затвори на ниво от 959,02 пункта, или увеличение от 0,33%.

Оборотът с книжата в състава на SOFIX беше за 564 хил. лв., а общият борсов оборот достигна 4.2 млн. лв. Търговията с акции на "Република холдинг" АД сформира 1,3 млн. лв. от оборота, а на "Софарма" АД - 268 хил. лв.. Търговията с акции на "Шелли груп" ЕД достигна 97 хил. лв., на "Грийн Иновейшън" АД - 157 хил. лв и на БФБ АД - 47 хил. лв.

Най-много сделки имаше с акциите на "Софарма" АД 63 броя, с "Грийн Иновейшън" АД 38 и с "Шелли" 32.

Материалът е с информационен характер и не е препопъка за покупко-продажба на ценни книжа!