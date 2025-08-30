Преработвателите на злато от Швейцария не искат да местят операции в САЩ само за да угодят на Тръмп

Търговската група на компаниите за преработка на злато в Швейцария са против релокацията на част от операциите си в САЩ, за да може да се облекчи търговският дисбаланс между страните и да се улеснят преговорите за митата. Това съобщава в. Neue Zuercher Zeitung, цитиран от Bloomberg.

Правителството се опитва да намери начини да убеди президента Доналд Тръмп да намали митата от 39% върху вноса от Швейцария. Сред идеите е преместване на част от капацитета на компаниите за преработка в САЩ.

Кристоф Вилд, президент на Швейцарската асоциация на производителите и търговците на благородни метали, заяви пред Neue Zuercher, че правителството „не трябва да прави прибързани решения“.

По думите на Вилд големите излишъци от износа на злато на Швейцария към края на 2024 г. и началото на 2025 г. са отклонения. Стойностите до голяма степен на определяни от движението на метали към САЩ от страна на трейдърите в опит да се избегнат бъдещи мита.

Златото оказва ефект върху търговския баланс на Швейцария, тъй като страната е един от големите преработватели. Златото, което напуска Европа за САЩ трябва да бъде преформатирано от кюлчетата от 400 унции, стандартни за Лондон – най-големият търговски център на злато – в такива от 1 килограм или 100 унции, каквото е изискването на базираната в САЩ борса Comex.

„Смятаме, че разработването на допълнителен преработвателен капацитет в САЩ ще има само ограничено приложение“, допълва още Вилд.