Европейските борси започват септември с ръст, подкрепен от оръжейната индустрия

Водещ ите европейски фондови пазари започнаха месеца с ръстове, подкрепени от оръжейните компании и здравния сектор, пише CNBC. Оръжейната индустрия на Европа беше подкрепена от съобщенията, че Норвегия е поръчала военни кораби за 10 млрд. паунда на британската BAE Systems. Това е най-големият договор за доставка на военни кораби за Великобритания, осигуряващ 4000 работни места до началото на следващото десетилетие.

Акциите на BAE поскъпнаха с 1,9% и подкрепиха стойността на водещия индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100. Ръстът в първия ден на септември е от 0,1% до 9196,3 пункта

Паневропейският Stoxx 600 затвори на ниво от 551,43 пункта, което е повишение от 0,23% на фона на поскъпването на книжата на Novo Nordisk с 1,7% до 365 датски крони. Компанията съобщи резултати от изпитанията на медикамента си WeGovy, които сочат намаляване на риска от сърдечни заболявания.

Германският DAX добави 0,57% до 24 037,33 пункта, докато френския САС 40 затвори на ниво от 7707,9 пункта, или ръст с минималните 0,05 на сто.

Петролните пазари все още под натиска на опасенията за проблеми с доставките на руски петрол. Търговията се насърчава и от ниската стойност на щатския долар. Водещите сортове се движат с ръст от около 1% към края на европейската сесия. Американският лек суров петрол (WTI) достига до цена от 64,70 долара за барел, а европейския "Брент" се търгува за малко повече от 68 долара за барел.

На валутните пазари стойността на долара е под натиска на предстоящото заседание на Федералния р езерв и очакванията за понижаване на основната лихва в САЩ. Единната европейска валута се обменя за 1,17 долара за брой. Един британски паунд достига до 1,3541 долара.

Стойността за златото поскъпва до 3547 долара за тройунция.