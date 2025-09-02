Седем години по-късно Deutsche Bank се завръща в основния индекс Euro Stoxx 50

Deutsche Bank възвърна мястото си в основния борсов индекс на еврозоната седем години след като беше изключена от него, предава Bloomberg.

Германската банка се присъединява към Siemens Energy и белгийската биотехнологична компания Argenx, които също биват включени в Euro Stoxx 50, съобщи в понеделник индексът ISS Stoxx. Те заменят производителя на 5G оборудване Nokia, автомобилния гигант Stellantis и производителя на коняк Pernod Ricard, чиито акции бяха засегнати от митата на американския президент Доналд Тръмп.

Deutsche Bank не беше част от Euro Stoxx 50 от 2018 г. насам, като загуби мястото си само няколко месеца след като настоящият главен изпълнителен директор Кристиан Зевинг пое ръководството. Необходимо беше възстановяване на европейските кредитори през 2025 г., за да си възвърне мястото, като акциите на самата Deutsche Bank повече от удвоиха стойността си през последните 12 месеца.

Siemens Energy, друго германско попълнение в индекса, е увеличила над три пъти стойността си от септември миналата година и беше една от най-добре представящите се акции в Европа през миналата година на фона на бум в глобалното търсене на електроенергия. Компанията заяви наскоро, че очаква да достигне горната граница на прогнозата си за цялата година благодарение на поръчките за газови турбини и оборудване за електропреносната мрежа.

Акциите на Argenx са поскъпнали с 30% през последната година благодарение на положителните новини от специалиста по рак и автоимунни заболявания относно продажбите и клиничните данни. Анализаторите все още са ентусиазирани от белгийската компания, като ѝ дават почти изцяло положителни оценки за покупка и предвиждат значително повишение на цената на акциите ѝ.

В същото време акциите на Nokia са поевтинели с около 7% през изминалата година, тъй като финландската компания се бори с митата на Тръмп и влиянието на по-слабия долар, като през юли понижи прогнозата си за печалбата.

Акциите на Stellantis са поевтинели с повече от 46% за 12 месеца, като хаосът с митата само увеличава проблемите, докато компанията се опитва да подобри продажбите си в САЩ и Европа. В същото време ѝ отне около шест месеца да замести главния изпълнителен директор, който напусна през декември.

Цената на акциите на Pernod Ricard е спаднала с 24% от последния годишен преглед на индекса, като компанията и нейните европейски конкуренти са сред първите корпоративни жертви на глобалната търговска война, насочена срещу Китай и САЩ. Все пак данните за август са положителни, надминавайки очакванията на анализаторите.

Последните промени в Euro Stoxx 50 следват бързото включване на германската компания за отбрана Rheinmetall в индекса през юни за сметка на собственика на Gucci – Kering.

Съставителят на индекса обяви също промени в по-широкия индекс Stoxx 600 в понеделник, включително добавянето на френската биотехнологична компания Abivax след ценови ръст от над 850% на акциите ѝ през юли. Fraport е сред другите компании, които биват добавени, а Gerresheimer е една от тези, които отпадат.

Всички промени ще влязат в сила от началото на европейската търговия на 22 септември.

Нарастващата популярност на пасивните фондове означава, че членството в ключови индекси става все по-важно за акциите, като има потенциал да стимулира по-високо търсене от страна на т.нар. индексни тракери.