Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Предвещават ли криза лихвите по 30-годишните облигации на богатите страни?

Дългосрочните лихвени проценти са функция на това, което пазарите очакват за бъдещите краткосрочни лихвени проценти

08:02 | 08.09.25 г. 12
Снимка: Bloomberg LP
В продължение на десетилетия залаганията, че лихвите по дългосрочните облигации ще се повишат, бяха едновременно най-разумните, но и постоянно губещите, които един инвеститор можеше да направи. Може ли обаче това да е месецът, в който тази търговия, известна още като „widowmaker trade“, най-накрая ще се изплати?

Логиката остава разумна. Със застаряването на населението богатите страни харчат повече и няма начин да изплатят целия си дълг. Така че е логично лихвите в крайна сметка да се повишат, пише Bloomberg.

Въпреки това, през по-голямата част от последните 20 години лихвите не се покачваха – те спадаха. Това толкова противоречи на основните закони на икономиката, че някои икономисти казваха, че те вече не важат. Някои политици взеха, че им повярваха, и започнаха да харчат още повече.

Лихвите най-накрая се повишиха през последните няколко години. Сега доходността по 30-годишните облигации на почти всяка богата страна се повишава, с изключение на сравнително благоразумната Швейцария.

Ръстовете се съсредоточават при 30-годишните облигации, което някои анализатори виждат като успокояващ знак, че криза не е неизбежна, защото по-голямата част от заемите са в облигации с по-кратък срок.

Макар лихви от около 5% да изглеждат високи, от историческа гледна точка те не са. Доходността по 30-годишните американски облигации е около една трета от това, което беше през 80-те години на миналия век. И накрая, лихвите като цяло са по-високи от пандемията насам и нищо необичайно не се случва. Инвеститорите в облигации получават добра възвръщаемост през последната година в САЩ, тъй като лихвите са стабилни. Същевременно покачващите се лихви в Европа може да са по-малко свързани с макропаника и повече с това, че пенсионните фондове купуват краткосрочни облигации.

Пазарът на 30-годишните облигации обаче не трябва да бъде игнориран. Пенсионните фондове може да играят важна роля, като намаляват търсенето сега, но те също така събуждат пазарите от дългия им когнитивен дисонанс.

Има причини за безпокойство – не само че лихвите не спадат надолу, но и че могат да се повишат още повече. Може да няма дългова криза с неизпълнение на задължения и спасителни планове от Международния валутен фонд (МВФ), но глобалният растеж вероятно ще бъде по-слаб, с по-високи лихвени проценти, инфлация и край на безплатните пари на развитите пазари.

Това може да е повторение на 80-те години на миналия век. Тогава доходността беше висока поради хроничната инфлация, а пазарите все още се адаптираха към новия глобален финансов свят, породен от края на Бретънуудската система на валутните курсове.

Днес бъдещето на долара като резервна валута изглежда малко съмнително, а глобализацията е в застой. Тревожно е също, че дългосрочните лихвени проценти се покачват, тъй като Европейската централна банка (ЕЦБ) ги намалява, а се очаква и Федералният резерв на САЩ да свие лихвите.

Дългосрочните лихвени проценти са функция на това, което пазарите очакват за бъдещите краткосрочни лихвени проценти. Това, че те се покачват въпреки намаленията на основните лихви на централните банки, означава, че перспективите пред риска се влошават.

САЩ, Япония, Великобритания и много страни в Европа имат огромни дългове без сериозен план за намаляването им. Нито една от тези страни няма жизнеспособен план и за засилването на растежа, освен ако не броим, че „изкуственият интелект ще увеличи производителността в цялата икономика“ като план за растеж. Може би технологията ще направи това, но политиците не помагат, като увеличават регулациите, тъй като по-високите лихвени проценти увеличават цената на капитала.

Последните няколко десетилетия ниски лихвени проценти приспиваха инвеститори, компании и правителства да вярват, че могат да продължат да вземат заеми и да не се сблъскват с никакви разходи – че по същество могат да живеят в свят без икономически компромиси. По-високите лихвени проценти бележат края на тази ера на магическо мислене.

Това не означава, че инвеститорите, които залагат срещу облигациите, ще загубят – както винаги на пазарите, важното е да се уцели правилният момент.

Междувременно натискът за разпродажби на глобалните облигации се засилва, тъй като колебанията около инфлацията, продажбите на дълг и фискалната дисциплина подкопават настроенията спрямо доскоро считаните за едни от най-сигурните активи в света.

Доходността по 20-годишните японски облигации се повиши в сряда до най-високото си ниво от 1999 г. насам. Във вторник доходността по 30-годишните британски облигации скочи до най-високите нива от 1998 г. насам. Доходността по 10-годишните австралийски облигации нараства до нивата, наблюдавани за последно през юли. Повишава се и доходността по американските държавни облигации, като лихвите по 30-годишните книжа са на косъм от нивото от 5%.

Разпродажбите отразяват опасенията на търговците относно големите държавни разходи и потенциалните инфлационни последици в световен мащаб. Потокът от корпоративни продажби във вторник и продължаващите опасения относно независимостта на Федералния резерв допълнително засилват натиска на пазара на облигации.

„Проблемите с дефицита и дълга не могат да бъдат лесно или бързо решени“, коментира Андрю Тайсхърст, стратег в Nomura Holdings в Сидни. „По-стръмните криви са новата нормалност“, добавя той.

Според Bloomberg доходността по глобалните облигации падна с 0,4% във вторник, което е най-голямата еднодневна загуба от 6 юни насам. Въпреки че спадовете изглеждаха ограничени, те все пак подчертават продължаващата нервност около притежаването на дълг с по-дълъг падеж.

Разпродажбата на дългосрочни облигации също така повишава сделките, които целят печалба, когато разликата между доходността по дългосрочните и краткосрочните облигации се разширява.

Последна актуализация: 08:07 | 08.09.25 г.
инвестиции в облигации пазар на облигации
Коментари

12
Az_Kocho
преди 1 ден
До: Big Stan...Не, аз съм нещото от което ти може да научиш нещо за разлика от нищото което си научил в българската образователна система, ха ха ха
11
Big Stan
преди 1 ден
До: Az_KochoДо: zelka007turbo.... Няма как да правят същото. Същото беше от 2008 до 2022. Тоест печат на пари и подтискане на лихвите. Докато не изпускаха информацията. Веднъж изпусната инфлацията е като паста за зъби. Лесно излиза от тубата но не влиза обратно в нея. Така че край със същото. Новото е високи лихви по кредитите и затягане на коланите. Кап ли не идва МВФ. А когато дойде МВФ нещата изведнъж загрубяват. Погледни Франция САЩ,Япония, Италия, Румъния и т.нСарийски, ти ли си?
10
Az_Kocho
преди 1 ден
До: zelka007turbo.... Няма как да правят същото. Същото беше от 2008 до 2022. Тоест печат на пари и подтискане на лихвите. Докато не изпускаха информацията. Веднъж изпусната инфлацията е като паста за зъби. Лесно излиза от тубата но не влиза обратно в нея. Така че край със същото. Новото е високи лихви по кредитите и затягане на коланите. Кап ли не идва МВФ. А когато дойде МВФ нещата изведнъж загрубяват. Погледни Франция САЩ,Япония, Италия, Румъния и т.н
9
zelka007turbo
преди 1 ден
Увеличени данъци като цяло в цял свят , увеличена възраст за пенсиониране и премахване на некои неща дето се смятат за социални придобивки . Нищо особено ... Апокалиптиците ще правят същото , както през последните 10г на апокалиптисването им ... Ще си дращят небивалиците ... :)))
8
Az_Kocho
преди 1 ден
До: rainmaker.... Ха ха, НЕ, подгответе се за високи лихви по кредитите и затягане на коланите , НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА.
7
rainmaker
преди 1 ден
Подготвяйте се за хиперинфлация
6
Az_Kocho
преди 1 ден
До: corner....икономиката на България се крепи единствено и само на дългове които се изливат в потребление. Това е временно и нестабилно. Ще дойде моментът когато потреблението ще намалее с дългът ще се увеличи драстично. Говоря за България.Тогава къщата от карти се срутва. Този път сме поели и няма да се отклоним докато не стигнем до положението на Румъния сега и Гърция през 2014. Полша също е поела този път
5
corner
преди 1 ден
До: cornerА какво е +4% от БВП ангажименти за военни разходи ?4% са годишните разходи за дълг 100% от БВП - вече . Еквивалент на нов дълг 100% от БВП , прибавен към настоящия натрупан . Разглеждай го така . Има и много други фактори . Но не мислиш ли че ще притиснат здраво икономиките - крайно време е .
4
corner
преди 1 ден
До: Az_KochoВреме се купува когато има ясна визия - какво се прави през това време и защо се инвестира именно по този начин и залага на карта бъдещето . Има два варианта - или подготовката е приключила , или никой не е в състояние да направи обещаното . И двата варианта няма смисъл да се продължава по същия начин и да се чака различен резултат . В този смисъл и никой не е обещавал че ще бъде купувано повече време .
3
Az_Kocho
преди 1 ден
До: corner...Да, купиха си време но то свърши, край. Няма как да продължат да ритат кутията надолу по пътя защото стана много скъпо. Освен това няма как да продължат да печат хартийки, защото инфлацията е освободена от бутилката. От всичко на света хората мразят най много инфлацията а тя сваля правителства !
