Повечето европейски индекси отчетоха ръстове въпреки политическата криза във Франция

По-голяма част от основните европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите оценяват последните данни за пазара на труда в САЩ, съобщава CNBC.

Общоевропейският борсов измерител Stoxx 600 напредна с 0,615 ДО 550,09 пункта.

Германският бенчмарк DAX се повиши с 0,74% до 23 770,33 пункта.

Френският измерител CAC се понижи с 0,27% до 7698,92 пункта.

Британският индекс FTSE напредна с 0,42% до 9216,87 пункта.

Темпът на наемане на нови служители в частния сектор в САЩ се забавя през август, което подкрепя аргументите сред анализатори и икономисти за намаляване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв.

Акциите на датската компания за възобновяема енергия Orsted приключиха сесията с 0,7% ценови ръст, след като по-рано през деня поскъпнаха с 4%, тъй като компанията съди администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да ѝ попречи да блокира завършването на вятърен парк край бреговете на Нова Англия.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 4 септември.

Цената на акциите на Banca Monte dei Paschi di Siena се понижи с 2,3%, след като италианската търговска банка Mediobanca отново изрази своето несъгласие с офертата за поглъщане от конкурента. Офертата за поглъщане остава "напълно неадекватна", смятат от Mediobanca. Кредиторът потвърди своята позиция в изявление след заседание на Борда на директорите, проведено днес в Милано.

Инвеститорите продължават да следят внимателно и политическата ситуация във Франция, където социалистическата партия заяви, че ще увеличи данъците за най-богатите и ще отхвърли мерките за строги съкращения, ако поеме властта след очакваното сваляне на правителството на министър-председателя Франсоа Байру другата седмица. Във вторник крайнодясната партия "Национален сбор" и други опозиционни партии заявиха, че на 8 септември ще свалят правителството на малцинството при вота на доверие, който Байру неочаквано поиска миналата седмица, търсейки подкрепа за непопулярните си планове за бюджета за 2026 г.