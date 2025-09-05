Септември ли е най-кошмарният месец за пазарите на акции?

Септември отдавна има неблагоприятна репутация за световните фондови пазари и европейските акции не са изключение, пише Euro News.

Историческите данни показват, че месецът постоянно бележи слаби резултати за основните континентални индекси, което отразява негативния сезонен модел, наблюдаван на Wall Street.

През последните 30 години индексът Euro Stoxx 50 - водещият европейски бенчмарк за акции „сини чипове“, отчита средно понижение от 1,56% през септември след среден спад от 1,59% през август, който е най-лошият месец в годината. В 15 от тези 30 години индексът е затварял месеца на червено.

Отрицателната сезонност остава непроменена дори когато периодът за наблюдение се ограничи до последното десетилетие. От 2014 г. насам Euro Stoxx 50 регистрира среден спад от 1% през септември, като в шест от десет пъти е затварял месеца с понижения.

Не само Euro Stoxx 50 отчита спадове през септември. По-широкият Euro Stoxx 600 също е обхванат от тенденцията, като отчита среден спад от 0,96% от стартирането си през 2002 г. през месеца.

Това отразява представянето и на S&P 500, който се свива средно с около 1% през септември в последните десетилетия. Това е и най-лошата доходност за всеки месец от календарната година за американските акции.

Сезонната слабост на фондовите пазари през септември може да е свързана със съчетание от фактори: пребалансиране след лятото от страна на институционалните инвеститори, подновена макроикономическа несигурност в края на годината и традиционно по-ниски обеми на търговия след летния период.

И националните индекси не са пощадени. Септемврийският ефект е еднакво силно изразен за всеки от основните европейски индекси. Средно германският DAX се свива с 1,62% през септември, втори по слабост след август. Френският CAC 40 се представя подобно, като отчита среден спад от 1,49% през септември – най-слабият му месец от календарната година.

Италианският индекс FTSE MIB, макар че отчита средно равна на нула доходност през септември в дългосрочен план, в момента е в серия от четири последователни спада през месеца.

На ниво индивидуални акции няколко от най-големите европейски имена демонстрират постоянен модел на по-слабо представяне през септември. Средните понижения надхвърлят месечните им норми и в много случаи може да се каже, че септември е най-зле представящият се месец за годината.

Една от тези акции е Infineon от Германия. Групата за полупроводници отчита среден спад от 6,13% през септември, най-слабият ѝ месец в исторически план. Акциите поевтиняват вече четири поредни години през септември, като най-лошият спад от 52,34% е отчетен през 2001 г.

Vivendi от Франция отчита средно понижение от малко над 4% за деветия месец от годината. Аерокосмическият гигант Airbus също бележи среден спад от над 4% за шест поредни години през септември, а LVMH – от над 3%.

Френската банка Société Générale отчита средна доходност за септември от -3,11%, компанията за електрическо оборудване Schneider Electric – -2,16%, компанията за комунални услуги от Германия E.ON – -2,18%, а Deutsche Post AG – -1,97%.

SAP, германският софтуерен гигант, реализира среден спад от 1,6% през септември, а луксозната група Kering – над 1,76%.