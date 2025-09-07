Три алтернативи на класическото портфолио 60/40 за по-голяма диверсификация

Стратегията за портфолио 60/40 – комбинация от 60% акции и 40% облигации, служи добре на инвеститорите от десетилетия. Според финансови експерти обаче инвеститорите, които искат да ребалансират портфейлите си до края на годината, могат да обмислят три други опции за повишаване на доходността и диверсификация, пише The Wall Street Journal.

Доскоро разделянето 60/40 между тези два класа активи беше печеливша стратегия – когато акциите се представяха по-слабо, облигациите обикновено се представяха по-добре и така предпазваха портфолиото от загуби, и обратното.

Портфолио 60/40 е донесло годишна доходност от 6,89% от 30 август 2000 г. до 29 август тази година, според Morningstar Direct. Данни са на база тежест от 60% на индекса Morningstar US Market и 40% на индекса Morningstar U.S. Core Bond.

Напоследък обаче има моменти, когато акциите и облигациите се представят в синхрон, което подкопава стратегията. Това се случи през април на фона на опасенията около митата на президента на САЩ Доналд Тръмп и през 2022 г., когато инфлацията скочи рязко, както и лихвените проценти.

Сега има по-широк набор от класове активи и финансови продукти, достъпни за индивидуалните инвеститори – от частен капитал, до частно кредитиране и недвижими имоти, които могат да подобрят диверсификацията на портфолиото и да намалят риска отвъд традиционните разпределения на акции и облигации.

Когато преоценявате инвестиционната си стратегия, имайте предвид, че няма универсален подход и че разпределението на активите трябва да отразява личните дългосрочни финансови цели, времеви хоризонт, толерантност към риск, данъчна ситуация и нужди от ликвидност.

Постоянното портфолио 25/25/25/25

Разделянето на портфолиото по равно на четири категории активи – акции, облигации, стоки и парични средства, е добре балансирана дългосрочна стратегия за диверсификация, според Майкъл Хартнет, главен инвестиционен стратег в BofA Global Research. Според него предстои да се сблъскаме с по-висока инфлация и лихви, което ще засили пазарната волатилност и ще създаде среда, в която паричните средства и стоките могат да се представят по-добре от акциите и облигациите.

Това разпределение служи по време на различни икономически цикли: 25% акции за растеж и дългосрочно покачване на капитала по време на икономически просперитет; 25% облигации за доходи и стабилност; 25% в злато и стоки като защита срещу инфлация и валутен риск; 25% в парични средства за ликвидност и безопасност по време на спадове на пазара, периоди на рецесия или дефлация.

Въпреки че тази стратегия е предназначена да намали загубите и да предложи постоянна възвръщаемост, има компромиси. Тя може да ограничи потенциалните печалби по време на периоди на силно пазарно представяне в един клас активи, като акциите. Важно е също така инвеститорите периодично да ребалансират, за да поддържат правилното разпределение на активите, казват финансовите съветници.

Има фондове, които следват варианти на тази стратегия, като например Permanent Portfolio;A (PRPDX) на стойност приблизително 5,2 млрд. долара. До 29 август фондът е отчел доходност от 16,7% от началото на годината и 21% за една година. За разлика от това, портфолио 60/40 отчита доходност за една година от 11,55%, според Morningstar Direct.

Обща годишна доходност от 2000 г. до 29 август 2025 г. на модела 25/25/25/25 възлиза на 4,45%, според Morningstar Direct.

Портфолио за всякакви метеорологични условия

Първоначално разработено от Bridgewater Associates, това портфолио прогнозира различни пазарни движения, като използва алгоритми, получени от исторически данни, за да прави разпределения.

Въпреки че точните разпределения могат да се променят с промяната на пазарните условия, такова портфолио има типично разпределение на активите от 30% американски и световни акции; 40% дългосрочни държавни облигации като стабилизатор по време на рецесии и периоди на дефлация; 15% средносрочни облигации, включително облигации, индексирани с инфлацията, като среден вариант между дългосрочни облигации и активи с по-висок риск; 7,5% злато като хеджиране срещу инфлация и геополитическия риск; 7,5% в други стоки.

Фонд, който следва общ подход към тази портфолийна стратегия, е SPDR Bridgewater All Weather (ALLW) на стойност 330 млн. долара. Стартирал през март, активно управляваният фонд използва алгоритми, разработени от Bridgewater, за да избира разпределения на вложенията в глобални активи.

Общата годишна доходност от 2000 г. до 29 август 2025 г., според Morningstar Direct, е 6,49%.

Портфолио с обратна промяна 30/70

Тод Шлангър, старши инвестиционен стратег във Vanguard, посочва този вариант на съотношението акции и облигации като потенциално по-привлекателно за консервативните инвеститори в настоящата икономическа среда. Той включва 30% акции и 70% облигации.

Неговата обосновка – по-високите лихви и оценки на акциите предполагат тясна премия (допълнителната възвръщаемост, която инвеститорите очакват от акциите в сравнение с безрисковите държавни облигации).

Инвеститорите могат да постигнат подобна норма на възвръщаемост с по-малък риск, като инвестират в различни облигации и акции. В частта от портфолиото с акциите той залага на стойностни книжа, както и акции на малки компании и международни акции на развитите пазари. В момента отслабващият щатски долар прави чуждестранните инвестиции в акции по-ценни, тъй като възвръщаемостта извън САЩ струва повече, когато се конвертира обратно в долари.

От началото на годината до 26 август индексът MSCI World – бенчмарк, който проследява представянето на около 1300 големи и средно капитализирани компании на 23 развити пазара, нараства с 14% спрямо 10,2% за S&P 500.

Що се отнася до частта с фиксирания доход, американските облигации от инвестиционен клас, международните облигации, държавните облигации с падеж от 10 или повече години съставляват по-голямата част от разпределението.

Според 10-годишната прогноза на Vanguard за фондовия и облигационния пазар, публикувана през юни, американският пазар на облигации ще носи годишна доходност от 3,9% до 5,1% през следващото десетилетие, докато американският фондов пазар ще има доходност между 1% и 7,7% през същия период.

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF е съставен от индекс на акции и фондове с фиксиран доход, които представляват тази стратегия за разпределение. Фондът постига обща доходност за една година от 7,4% и доходност от началото на годината до 29 август от 7,88%.

Общата годишна доходност от 2000 г. до 29 август 2025 г. на този модел, според Morningstar Direct, е 5,55%.

Материалът не представлява препоръка за инвестиции в ценни книжа!