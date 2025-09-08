Цената на златото удари нов рекорден връх

Цената на златото достигна нов рекорд в понеделник, подкрепено от неочаквано слабите данни за заетостта в САЩ, които доведоха до увеличение на залозите за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв, пише Bloomberg.

Цената на златото се повиши с 1% до над 3622 долара за тройунция, засенчвайки предишния рекорд, поставен в петък. Това се случи, след като ключов доклад за заетостта в САЩ показа забавяне на наемането на кадри, докато безработицата се е увеличила до най-високото си ниво от 2021 г. насам.

Това доведе до увеличаване на залозите за намаляване на лихвените проценти и сега инвеститорите прогнозират близо три намаления за останалата част от годината. По-ниските разходи по заемите имат склонността да правят инвестиционното злато по-привлекателно, а то също така получи подкрепа от силното търсене като убежище на фона на опасенията за бъдещето на централната банка на САЩ.

Цената на златото достигна нов рекорд. Графика: Bloomberg

Подновените надежди за намаляване на лихвените проценти ще се изправят пред тестове тази седмица заради публикуването на ключовите ревизирани данни за заетостта в САЩ във вторник и данните за инфлацията при производителите и потребителите в САЩ в сряда и четвъртък. Инвеститорите ще следят и как пазарът възприема продажбите на 3-, 10- и 30-годишни държавни облигации.

Както златото, така и среброто увеличилиха повече от два пъти стойността си през последните три години, тъй като нарастващите рискове в геополитиката, икономиката и световната търговия стимулират търсенето на сигурни активи. Ескалацията на атаките на президента Доналд Тръмп срещу Федералния резерв засили опасенията относно независимостта на централната банка. Цената на златото се покачи с над 7% през последните две седмици, тъй като търсенето на сигурни активи се засилва.

Инвеститорите очакват ключовото решение дали Тръмп има легитимни основания да отстрани управителя на Федералния резерв Лиза Кук, което би могло да позволи на президента да я замени с умерено настроен представител. Миналата седмица Goldman Sachs Group заяви, че златото може да се покачи до почти 5000 долара за тройунция, ако независимостта на Федералния резерв бъде накърнена и инвеститорите прехвърлят само малка част от активите си от държавни ценни книжа в кюлчета.