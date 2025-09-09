Петролът поскъпва, докато инвеститорите преценяват перспективите за търсенето*

Цената на петрола се повишава във вторник, докато инвеститорите преценяват перспективите за търсенето, след като Саудитска Арабия намали цените на повечето си сортове, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,8% до 66,55 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,84% до 62,78 долара за барел.

За пазара на петрол фокусът остава върху намалението на цените от Saudi Aramco и скромното увеличение на производството от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) за октомври.

Членовете на картела решиха да върнат 137 хил. барела на ден на пазара през октомври. Това е по-скромно увеличение спрямо предприетите през предходните месеци, което показва известна предпазливост в прогнозите. Все пак това е сигнал за натиск от страна на групата да си върне пазарния дял, вместо да подкрепя цените.

Междувременно Aramco ще намали цената на всичките си продукти от суров петрол за купувачите в Азия през следващия месец, което според инвеститорите може да доведе до мечи настроения. Пазарът е изправен пред свръхпредлагане към края на годината и през 2026 г., което вероятно ще окаже натиск за понижение на цените.

„Саудитска Арабия ясно се е насочила към борба за пазарен дял, оставяйки пазара с висока степен на сигурност за свръхпредлагане“, посочват анализаторите от Chaos Ternary Futures Co.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.