Петролът поскъпва, докато инвеститорите преценяват перспективите за търсенето*

Aramco ще намали цената на всичките си продукти от суров петрол за купувачите в Азия

09:26 | 09.09.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола се повишава във вторник, докато инвеститорите преценяват перспективите за търсенето, след като Саудитска Арабия намали цените на повечето си сортове, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,8% до 66,55 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,84% до 62,78 долара за барел.

За пазара на петрол фокусът остава върху намалението на цените от Saudi Aramco и скромното увеличение на производството от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) за октомври.

Членовете на картела решиха да върнат 137 хил. барела на ден на пазара през октомври. Това е по-скромно увеличение спрямо предприетите през предходните месеци, което показва известна предпазливост в прогнозите. Все пак това е сигнал за натиск от страна на групата да си върне пазарния дял, вместо да подкрепя цените.

Междувременно Aramco ще намали цената на всичките си продукти от суров петрол за купувачите в Азия през следващия месец, което според инвеститорите може да доведе до мечи настроения. Пазарът е изправен пред свръхпредлагане към края на годината и през 2026 г., което вероятно ще окаже натиск за понижение на цените.

„Саудитска Арабия ясно се е насочила към борба за пазарен дял, оставяйки пазара с висока степен на сигурност за свръхпредлагане“, посочват анализаторите от Chaos Ternary Futures Co.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

Последна актуализация: 09:26 | 09.09.25 г.
