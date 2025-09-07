ОПЕК+ ще увеличи производството на петрол със 137 хил. барела на ден през октомври

Петролният картел ОПЕК+ се е договорил за ново увеличение на производството от октомври, след като групата промени политиката си и започна да засилва добивите след години на защита на цените чрез свиване, съобщава Bloomberg.

На видео среща, продължила само 11 минути, представителите на ключовите членки на алианса са одобрили увеличаване на добивите със 137 хил. барела на ден от октомври.

В изявление на групата се посочва, че ще върне изцяло или частично оставащите 1,65-те млн. барела на ден, от чийто добив се отказа, за да поддържа цените, в зависимост от пазарните условия. Според делегатите и през следващата година ще има месечни увеличения на производството на петрол.

ОПЕК и нейните партньори изненадаха петролните пазари през последните месеци, като съживиха 2,2 млн. барела от спряното производство една година предсрочно в опит да си възвърнат пазарния дял, въпреки широко разпространените очаквания за наближаващо пренасищане с доставки.

Цените на суровия петрол паднаха с 12% тази година заради натиска на увеличените добиви и търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп, която оказва влияние върху търсенето. Пазарът обаче се оказа изненадващо устойчив на промяната в стратегията на алианса, което даде на Саудитска Арабия и нейните съюзници допълнителна увереност да възстановят производството на още повече барели.

Групата се надява, че по-нататъшното увеличение на обема на продажбите ще компенсира евентуалния удар върху приходите от по-ниските цени.

Продължаващото увеличение на добивите на ОПЕК+ вероятно ще зарадва Тръмп, който многократно призовава за по-ниски цени на петрола, за да се подкрепи овладяването на инфлацията, а и да се окаже натиск на Русия да прекрати войната в Украйна.

Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман планира да посети Вашингтон през ноември, за да се срещне с американския президент.

Реалният обем обаче вероятно ще бъде по-малък от обявения, тъй като някои членки на групата са изправени пред натиск да компенсират по-ранното свръхпредлагане и да се откажат от своя дял от увеличенията на производството. Други страни от групата нямат свободен капацитет.

Решението вероятно ще поднови фокуса върху неизползвания капацитет на различните членки на ОПЕК+, тъй като страните, които не могат да добиват повече, няма да се възползват напълно от увеличените квоти, докато са изправени пред допълнителния натиск от по-ниските цени. Реално само Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства могат да увеличат предлагането.

Международната агенция по енергетика прогнозира рекордно пренасищане с петролни доставки през следващата година на фона на колебливото потребление в Китай, което е двигател на растежа на търсенето от десетилетия. Увеличава се и петролното производство в Северна и Южна Америка - от САЩ и Канада до Бразилия и Гвиана.

Goldman Sachs Group Inc. прогнозира, че цената на сорта „Брент“ може да се срине до малко над 50 долара през 2026 г.