Японският индекс Nikkei достигна рекорд, преминавайки границата от 44 000 пункта

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха разнопосочни резултати във вторник, предаде CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 обърна посоката си и се понижи с 0,42%, затваряйки на ниво от 43 459,29 пункта. По-рано през деня индексът достигна рекордно високо ниво и премина границата от 44 000 пункта на фона на решението на премиера на страната Шигеру Ишиба да обяви оставката си.

По-широкият показател Topix отстъпи с 0,51% до 3122,12 пункта.

„Инвеститорите залагат, че следващият лидер на управляващата Либерално-демократична партия на Япония може да отприщи нова вълна от фискални стимули в подкрепа на икономиката“, написа в бележка старшият пазарен анализатор на XTB Investing Хани Абуагла.

Макар че се очаква краткосрочната волатилност да се засили на фона на политическата несигурност, предстоящата промяна в крайна сметка ще доведе до „по-голяма дългосрочна политическа стабилност и по-благоприятна среда за растеж на пазара на акции“, заяви Луис Чуа, анализатор в Julius Baer. Банката очаква още по-голям ръст на Nikkei 225, прогнозирайки, че той ще достигне 46 000 пункта в рамките на 12 месеца.

Южнокорейският показател Kospi добави 1,26% до 3260,05 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 0,76% до 824,82 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отбеляза спад от 0,63% и затвори на 8793,60 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,19% до ниво от 25 938,13 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,70% до 4436,26 пункта.

Индийският показател Nifty 50 отбеляза ръст от 0,38% до 24 866,90 пункта, а измерител BSE Sensex се повиши с 0,39% до 81 103,04 пункта.