„Безумни” технологии правят валутните пазари по-спокойни

Напредъкът в електронната търговия може би потиска волатилността на валутния пазар, превръщайки продължителните резки колебания в част от миналото, предава Bloomberg.

Това е мнението на някои от участниците в годишната индустриална среща в Барселона тази седмица, където влиянието на нарастващата автоматизация и алгоритмичната търговия бяха горещите теми. Някои предупредиха, че липсата на драстични действия създава риск участниците на пазара да излязат от него, тъй като става по-трудно да се генерират печалби.

Коментарите бяха отправени в момент, в който волатилността на валутния пазар, с търговия от 7,5 трлн. долара дневно, е спаднала до най-ниското си ниво за последната година, което прави турбуленцията около новините за търговските мита в САЩ през април само краткотрайно явление в по-дългосрочен спад. Докато търговците процъфтяват при големи колебания, по-спокойната среда може да е добра за мениджърите на активи и компаниите, които искат да хеджират експозицията си.

„Възможността за срив на волатилността се е увеличила експоненциално“, каза Гордън Нунан, ръководител на валутната търговия в Schroders, посочвайки ценовите движения след данните за заетостта извън селскостопанския сектор в САЩ като доказателство за „безумни“ развития в електронната търговия. „Преди спредовете се разширяваха с години, а сега се връщаме обратно в рамките на 30 секунди.“

Промяната превърна валутите в странно кътче на глобалните пазари, отделено от по-големите колебания, наблюдавани при акциите и облигациите, въпреки множеството икономически и геополитически рискове.

Спокойствието се проявява в множество показатели. Дневните колебания на еврото са по-малко от половината от дългосрочната норма, дори когато доходността по държавните облигации се колебае почти точно в съответствие с историческия си ритъм. Market Impact Monitor на Bloomberg също показва по-ограничена реакция на валутния пазар напоследък към важни икономически новини в сравнение с държавните облигации.

Все още има спорадични дневни скокове в цените – като големите движения, наблюдавани по време на сътресенията заради митата през април и около срещите на централните банки. Но пазарът сега по-бързо се връща към по-спокойно статукво поради променящия се състав на доминиращите играчи, според XTX Markets Ltd.

„Голяма част от това се дължи на възхода на т.нар. pod shops (мулти-стратегически хедж фондове, структурирани в малки екипи – бел. ред.) и на толкова много конкуриращи се системни стратегии“, казва Джереми Смарт, директор по дистрибуцията в компанията. „Възможно е да видим свят, в който небанковите институции гледат на валутния пазар и казват: „доходността просто не е толкова ценна в сравнение с други класове активи“.“

Това превърна залагането срещу волатилността в ключова стратегия на валутните пазари. В миналото мениджърите на активи използваха такава среда като възможност да се сдобият с евтини хеджове срещу следващото избухване, но такива събития стават все по-редки.

„Преди няколко години имаше чести внезапни сривове. Това вече не се случва“, каза Нунан от Schroders, като изтъкна, че специалистите по валутна търговия може би вече дори не са необходими. „Пазарът сега е невероятно ефективен в начина, по който разглежда риска и го оценява.“

Все пак, неотдавнашният спад в колебанията е объркващ за някои, които го считат за несъвместим с макроикономическия контекст. Обясненията на конференцията TradeTech FX в Барселона варираха от липсата на емоции при заместването на човешките търговци с машини до намаляващия брой участници, които правят големи залози за посоката на пазара.

Някои твърдят, че липсата на волатилност е оправдана, тъй като лихвените проценти намаляват едновременно в много развити пазари, особено сега, когато Федералният резерв се присъедини към тази тенденция с решението си да облекчи политиката на САЩ в сряда.

„Тъй като централните банки сближават политиките си, очевидно това ще доведе до понижение на валутната волатилност“, каза Джон Ротстайн, главен оперативен директор на Optiver. „За съжаление, това е очаквано. Просто може би е странно, че изглежда по-различно от някои от другите класове активи.“

Част от тревогата на коментаторите в Барселона идва от страха, че въвеждането на подобни технологии за търговия оказва стадно влияние върху пазара. Някои твърдят, че алгоритмите ще се придвижат към почти идентични модели и стратегии за ценообразуване.

Все пак инвестициите в още повече технологии остават приоритет за валутните компании през тази година, според проучване на London Stock Exchange Group Plc. То установи, че компаниите се обръщат към машините, вместо да наемат хора, за да получат конкурентно предимство на все по-автоматизирания пазар.

„Това е пътят, по който вървим като индустрия през последните 20 години – преди всичко се правеше ръчно“, каза Торстен Шонеборн, съуправител на G-10 FX trading в Barclays Plc. „Сега, когато си търговец, в много отношения работиш с машина, която извършва голяма част от търговията за теб, а ти просто получаваш сигналите и правиш фини настройки.“