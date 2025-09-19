Фармацевтична компания за 38 млрд. евро влиза в Euro Stoxx 50

Най-големият борсов индекс в еврозоната приветства рядкото присъединяване на биотехнологична компания, което обещава да съживи интереса към сектор, отдавна пренебрегван от предпазливите инвеститори в региона, съобщава Bloomberg.

Argenx SE, оценена на 38 млрд. евро след ценови ръст от около 7200% от листването си в Брюксел преди повече от 11 години, ще влезе в индекса Euro Stoxx 50 в понеделник. Това ще бъде първата биотехнологична компания, добавена към индекса от поне 2002 г., когато Bloomberg започна да проследява промените в индекса.

Анализаторите казват, че акциите все още имат голям потенциал за ръст благодарение на успешното лечение на автоимунно заболяване и редица други състояния. Прожекторите може да привлекат дългоочакваното внимание към сектор, който е богат на обещания, но недооценен в региона.

„Argenx е модел за пример на световно ниво“, казва анализаторът от Bank Degroof Petercam Дейвид Сейнаве, който дава препоръка за покупка на акциите. „Това ще помогне да се привлече интересът на европейските инвеститори, които са по-предпазливи по отношение на риска в сравнение с американските инвеститори.“

Съдбата на компанията е тясно свързана с Vyvgart – лечение, чиито приходи почти се удвоиха през второто тримесечие в сравнение с предходната година, според данни, събрани от Bloomberg.

Лекарството получи одобрение в САЩ в края на 2021 г. като лекарство за миастения гравис. Това беше последвано от одобрение миналата година за лечение на хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия (CIDP) – състояние, което води до мускулна слабост и загуба на чувствителност в ръцете и краката.

Биотехнологичните компании обикновено допринасят за научното разбиране в търсенето на лечения – високорисково, но и високодоходно начинание, което често завършва с поглъщането им от по-големи фармацевтични компании, след като експерименталните им лекарства покажат някаква перспектива. Един такъв пример е покупката на MorphoSys AG от Novartis AG за 2,7 млрд. евро миналата година.

Други биотехнологични компании с търгувани акции на борсата в Европа включват Genmab в Копенхаген с пазарна оценка от около 18 млрд. долара. BioVersys AG, която листна книжата си в Цюрих по-рано тази година, в момента се търгува с около 12% под цената на първичното си публично предлагане.

Анализаторите остават преобладаващо оптимистични по отношение на Argenx, като 14 от 16-те, проследявани от Bloomberg, оценяват компанията с „купувай“ или еквивалентно. Акцията е сред най-предпочитаните от Bank of America Corp. за 2025 г., като се очаква динамиката да се запази и през 2026 г., пишат анализатори, сред които Тазин Ахмад, в скорошна бележка.

Въпреки това Deutsche Bank AG понижи акциите от „купувай“ на „задръж“ миналата седмица след ценови ръст от над 30% от началото на юли.