Акциите на „Телематик Интерактив България“ излизат от SOFIX

„Елана агрокредит“ се връща в основния индекс считано от 23 септември, "Алкомет" пак влиза в BGBX40, а "Глобал Гейминг Солюшънс" - в beamX

08:43 | 23.09.25 г.
Снимка: БГНЕС/Ралица Белчева
Акциите на „Телематик Интерактив България“ АД, които през март 2025 г. влязоха в основния индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX, отпадат от него, считано от 23 септември, съобщават от оператора.

На мястото на акцията в индекса се връща „Елана агрокредит“ АД, която беше изместена от „Телематик“ и „Уайзър Технолоджи“ през пролетта.

Решението за ребалансирането на индексите на БФБ е взето от ръководството на борсата на заседание, проведено на 9 септември. 

Други размествания в базата на SOFIX няма да има. Компонентите на индекса от вторник ще са „Шелли груп“ ЕД, „Софарма“ АД, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, „Доверие Обединен Холдинг“ АД, „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, БФБ, „Сирма груп холдинг“ АД, „Холдинг Варна“ АД, „Смарт органик“ АД, „Еврохолд България“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Уайзър технолоджи“ АД, „Елана агрокредит“ АД, „Химимпорт“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД.

От индекса BGBX40 отпадат акциите на „Индустриален капитал холдинг“ АД, „Синергон холдинг“ АД и „Софарма билдингс“ АДСИЦ. На тяхно място в индекса влизат „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, „Сила холдинг“ АД и „Алкомет“ АД.

От индекса BGREIT се изключват акциите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, а на тяхно място влизат акциите на „Премиум пропърти инвест“ АДСИЦ.

От индекса BGTR30 отпадат пет емисии акции – на „Градус“ АД, „Кепитъл мениджмънт“ АДСИЦ, „Неохим“ АД, „Спиди“ АД и „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ. Към индекса на тяхно място се присъединяват „Сила холдинг“ АД, „Тексим банк“ АД, „Телематик Интерактив България“ АД, „ТК-холд“ АД и „Холдинг нов век“ АД.

„ИпоТех Софком“ АД е акцията, която излиза от индекса beamX, а „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД влиза на нейно място като компонент на бенчмарка.

Последна актуализация: 08:44 | 23.09.25 г.
