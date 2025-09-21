Акция на седмицата: EXXT

Екипът на Investor.bg избра iShares Nasdaq-100 UCITS ETF с борсов код EXXT за акция на седмицата. Фондът следва движението на американския индекс NASDAQ-100 и се търгува на сегмента BSE International на Българската фондова борса (БФБ).

Сделки с EXXT на нашата борса имаше на 15 септември и на 18 септември, като последната беше при 202 евро за брой, а котировките в края на седмицата бяха на ниво 203 евро. През седмицата се сключиха 5 сделки на БФБ за 196 дяла с обща стойност около 77 хил. лв. Седмичното повишение в цената на EXXT е 1,6%, като тук влиза освен движението на индекса NASDAQ-100 и движението на EUR/USD, защото EXXT е в евро, а NASDAQ-100 - в щатски долари.

Текущите цени на EXXT са близо до рекорда от 204,5 евро от 14 февруари 2025 г. при сделка на БФБ. NASDAQ-100 е с около 10% по-висок оттогава, но щатският долар отслабна също с около 10% и EXXT е балансиран.

Последва спад до 158 евро за дял през април поради опасенията от търговски войни заради митата на американския президент Доналд Тръмп.

За последните 5 години показателя е поскъпнал със 125%, като тръгва от 90 евро.

С най-голяма тежест в NASDAQ-100 са т.нар. акции на Великолепната седморка, или Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla. Nvidia е с тегло 9,17%, Microsoft е с 8,79%, Apple е със 7,29% и т.н.

