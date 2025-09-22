Съобщението на Тръмп за визите потопи технологичния сектор в Индия

Индийският технолотичен сектор отбеляза спад от близо 3% в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви късно в петък визова такса от 100 хил. долара за нови H-1B визи, запазени за висококвалифицирани чуждестранни служители. От близо 400 хил. визи H-1B, издадени през 2024 г., 71% са били предназначеи за индийски граждани, предава CNBC.

Девет от десет индийски IT компании в подиндекса Nifty IT отбелязаха спад, като загубите поведоха компаниите Mphasis с понижение от над 4%, Persistent Systems – 3,8%, и LTIMindtree – 3,79%.

Новите такси може да тласнат индийските компании към преместване на повече служители, които са в САЩ, заяви главният изпълнителен директор на Emmer Capital Partners Маниши Рейшодури.

Това „ще доведе до спад на основните приходи на тези големи IT компании, генерирани поради изнасянето извън страната на дейност с висок марж, но ниски приходи“, допълни той.

Рейшодури счита, че нетните последици в краткосрочен план ще бъдат „между 2% и 4% от печалбите на тези компании, което се отразява в начина, по който се търгуват акциите им днес“.

Индийският бенчмарк Nifty 50 отбеляза спад от 0,12%, а индексът Sensex се понижи с 0,48%.

Книжата на Adani Power поскъпнаха рязко с над 15% след сплита им пет към едно, осъществен в понеделник. Индийската енергийна компания съобщи, че акционерите ѝ са одобрили сплита на една акция с номинална стойност от десет индийски рупии (около 0,11 долара) на пет акции от по две рупии всяка, стана ясно от документ, подаден по-рано този месец.

Компаниите обикновено прибягват до сплит на акциите, за да ги направят по-достъпни за инвеститорите, а това увеличава и ликвидността на компанията.

В Китай индексът CSI 300 се повиши с 0,46%, след като централната банка на страната запази месечния си референтен лихвен процент непроменен за четвърти пореден месец в унисон с очакванията на икономисти, участвали в допитване на Ройтерс. Решението беше взето, след като Федералният резер в САЩ понижи основната си лихва с 25 базисни пункта миналата седмица.

Китайската народна банка запази едногодишната си лихва непроменена на ниво от 3%, а петгодишната остана на равнище от 3,5%, стана ясно от изявление в понеделник. Едногодишната лихва влияе върху повечето нови и неизплатени заеми, а петгодишната – върху цените на ипотечните кредити.

Хонконгският индекс Hang Seng отбеляза спад от 0,76% до 26 344,14 пункта, а Hang Seng Tech се понижи с 0,58% до ниво от 6257,91 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 постигна ръст от 0,99% до 45 493,66 пункта, а Topix напредна с 0,49%, като приключи сесията на ниво от 3163,17 пункта. Доходността по 10-годишните японски държавни ценни книжа нарасна с 0,67% до 1,650%, най-високото ниво от юли 2007 г. насам.

Южнокорейският Kospi прибави 0,68% до 3468,65 пункта, а индексът на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq отбеляза ръст от 1,3% до 874,36 пункта.

Книжата на Samsung Electronics поскъпнаха с 4%, след като местните медии съобщиха, че Nvidia е одобрила продукт с висока памет от пето поколение на южнокорейската компания. Одобрението е било получено след няколко неуспешни опита в рамките на почти 18 месеца да се отговори на стандартите за представяне на Nvidia.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 напредна с 0,43% до 8810,9 пункта.