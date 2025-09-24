Коментарите на Тръмп тласнаха нагоре цената на акциите на европейските компании за отбрана

Основните европейски борсови индекси приключиха сесията без единна посока, въпреки че акциите на компаниите от сектора на отбраната в региона получиха положителен тласък на фона на последните коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп относно конфликта в Украйна, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 се понижи с 0,14 на сто до 554,18 пункта.

Германският показател DAX записа ръст от 0,3 на сто до 23 681,7 пункта.

Френският измерител CAC отчете спад от 0,57% до 7827,45 пункта.

Британският индекс FTSE напредна с 0,29% до 9250,43 пункта.

Акциите на компаниите в сектора на отбраната се представиха силно, като индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense напредна с около 1,3%. Цената на книжата на германските производители на военна техника Renk и Hensoldt се повиши с около 8%, а акциите на шведската Saab поскъпнаха с почти 5,5%.

Тръмп заяви във вторник, че Украйна може да си върне цялата територия, окупирана от Русия, което е голяма промяна в позицията на Белия дом относно войната.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 24 септември.

„Мисля, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да СПЕЧЕЛИ цяла Украйна обратно в първоначалния ѝ вид“, заяви президентът на САЩ в публикация на своята социална платформа Truth Social.

Във вторник Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където също изрази подкрепа за това членовете на НАТО да свалят всеки руски самолет, който нарушава въздушното им пространство.

Трейдърите обърнаха внимание и на новия анализ на бизнес перспективите в Германия, които неочаквано се понижават през септември. След четири месеца на ръст, индексът на очакванията на бизнеса на института Ifo се понижава до 89,7 пункта през септември спрямо отчетените 91,4 пункта през август. Анализатори, анкетирани от Bloomberg, очакваха ръст до 92 пункта.

Междувременно оценка на Института за изследване на заетостта (IAB) показа, че безработицата в Германия вероятно ще спадне през следващите години, но недостигът на работна ръка в страната ще се увеличи заради демографските промени, тъй като по-голям брой квалифицирани работници се пенсионират. Броят на работещите хора вероятно ще се увеличи с 10 000 през 2025 г., преди да спадне с 20 000 през 2026 година, прогнозира институтът.