Позитивни настроения на БФБ-София в първата сесия от новата седмица

В първата сесия за новата седмица водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ-София) SOFIX отчете ръст от 0,46% до 1 071,84 пункта. Подкрепа на индикатора оказаха книжата на "Уайзър Технолоджи" АД, които записаха най-съществения ръст за деня - с 2,7% до 5,7 лв. за акция. Силен ден записа и "Смарт Органик" АД, чиито акции поскъпнаха с 2,7% до 30,4 лв. за акция и "Телематик Интерактив България" АД - с 1,82% до 22,4 лв.

В края на сесията ръст в цената на акциите си записаха 10 от общо 15-те компании в индекса. С най-голям спад се наредиха "Химимпорт" АД с 2,07% до 0,71 лв. и ЦКБ АД с 1,18% до 1,68 лв.

Позитивни са измененията и на останалите индекси на борсовата търговия у нас. BGBX30 се повиши с 0,3% до 194,47 пункта, а BGTR40 достигна до 952,57 пункта, което е ръст от 0,29 на сто. Най-значителен е ръстът при малките и средните предприятия, търгувани на БФБ-София. Стойността на beamX се повиши с 0,97% до 106,97 пункта. Без изменение затвори BGREIT, чиято стойност остава на ниво 229,27 пункта

Дневният оборот достигна 7,8 млн. лв., формиран основно от търговията с облигации. Сред акциите първото дружество по оборот беше "Софарма Трейдинг" АД със 103 хил. лв., "Черноморски холдинг" АД с 90 хил. лв., "Софарма" АД с 89 хил. лв., "Смарт Органик" АД с 38 хил. лв. и "Илевън Кепитъл" АД с 38 хил. лв.

С най-много сделки бяха "Софарма" АД с 33, "Софарма Трейдинг" АД с 31 и "Доверие обединен холдинг" АД със 17.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.