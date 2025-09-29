Фармацевтичните компании подкрепиха европейските фондови пазари

Водещите индекси на фондовата търговия в Европа се повишиха, подкрепени от поскъпването на акциите на водещи фармацевтични компании. Astra Zeneka добави 0,8% към своята пазарна капитализация след съобщенията, че ще се листне на борсата в САЩ и книжата ѝ ще се търгуват паралелно и в Лондон, и в Ню Йорк.

Друг британски производител на лекарства - GSK, съобщи за промени в ръководството си, което доведе до повишение на цената на акциите с повече от 2%, съобщи още CNBC.

Така паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,18% до 555,53 пункта. Минимално е увеличението за германския DAX, който затвори първата сесия за седмицата на ниво от 23 745,06 пункта, или повишение от 0,02 на сто.

Френският САС40 се повиши с 0,13% до 7880,87 пункта, а водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, добави 0,16% и затвори при 9299,84 пункта.

Цената на петрола се срина в първата сесия за седмицата, записвайки спад от над 3,5% на фона на очакванията за увеличаване на добивите в страните от ОПЕК+, предаде Ройтерс. Американският лек суров петрол (WTI) се т ъргува за малко над 63 долара за барел. Европейският сорт "Брент" достига до цена от почти 68 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1725 долара към края на сесията на европейските пазари. Търговията с британския паунд се извършва при 1,3428 долара за брой.

Цената на златото се повишава на фона на ниската стойност на щатския долар. Търговията се извършва при цена от 3860 долара за тройунция, което е повишение от повече от 1,3 на сто.