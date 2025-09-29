Wall Street губи инерцията си при опасенията, че правителството на САЩ ще спре работата си

Правителството на САЩ може да блокира от 1 октомври, след като Конгресът още не е приел временен бюджет, който да позволи да бъдат финансирани дейностите, докато не бъде одобрен окончателият бюджет на страната за догодина. Тези опасения за заплаха "убиха" инерцията на ралито на американските пазари, макар че водещите индекси на Wall Street затвориха на зелена територия, пише Bloomberg. Вървим към бюджетна парализа, потвърди и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от CNBC. "Вървим към блокиране, защото демократите не искат да направят това, което е нужно", допълни още той

Министерството на труда, съобщи, че няма да публикува данни за трудовия пазар, чакащи се от инвеститорите, които се опитват да преценят следващите стъпки на Федералния резерв, допълва CNBC. Американският президент Доналд Тръмп предупреди и за уволнения на държавни служители, ако се стигне до блокиране на работата на правителството.

Dow Jones се повиши с 0,15% до 43 316,07 пункта. Широкият S&P 500 достигна до ниво от 6661,21 пункта, което представлява повишение от 0,26%. За Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, ръстът е по-съществен - от 0,48% до 22 591,154 пункта.

На представянето на индексите влияние оказа търговията са акции на Nvida, които поскъпнаха с 2% до 181,85 долара за брой. Акциите на Electronic Arts достигнаха до цена от 202,05 долара за брой, или ръст от 4,5%, на фона на новината за продажбата ѝ на група от инвеститори, водени от зета на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за сумата от 55 млрд. долара.

Цената на петрола се понижи с повече от 3%, след като се появиха съобщения, че ОПЕК+ се готви да увелими добивите си през ноември. Това подхрани очакванията за свръхпредлагане на петрол. Лекият суров петрол(WTI) достига до цена от 63,45 долара за барел, а европейският "Брент" затвори търговията при 67,97 долара за барел.

Рискът за блокиране на работата на правителството на САЩ натежа на представяето на долара на валутните пазари. Търговията с еврото се извършваше при 1,1724 долара за брой. Стойността на британския паунд достигна 1,343 долара.

Ниската стойност на долара и опасенията какво се случва в САЩ доведоха до нови рекорди при цената на златото - 3833,37 долара за тройунция. В края на деня обаче търговията се успокои и златото се отдръпна до 3829 долара за трой унция в края на търговския ден.