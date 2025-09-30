Анализатор: Приближаваме към цикличен връх в цената на златото

Вероятно е все повече да приближаваме към цикличен връх в цената на златото. Има „хайп“ - силен интерес - в момента, много бързо консумиране на положителните фактори, влияещи върху цената на благородния метал. Това коментира Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“ в „ЕЛАНА Трейдинг“, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„В краткосрочен план е много вероятно да видим по-високи нива в цената на златото. Но като цяло мисля, че сега не е времето за установяване на нови дълги позиции в злато. Има прогнози, че 2026 година ще е доста по-трудна година за златото и е много вероятно да видим по-сериозна корекция в цената през следващите месеци. Тогава ще бъде по-подходящ момент за ново влизане“, посочи анализаторът.

Той подчерта, че в по-дългосрочен хоризонт тенденцията при златото ще остане възходяща на фона на стимулиращите политики. По думите му се намираме близо до цикличен връх и трябва да бъдем внимателни при балансиране на инвестиционния си портфейл, след като цената на златото във вторник отбеляза пореден исторически рекорд. На спот пазара благородният метал се търгуваше за 3856 долара за тройунция, а на Comex фючърсите с доставка през декември стигнаха 3882 долара.

Георгиев коментира и едно от най-големите първични публични предлагания в света за 2025 г. – на добивната компания Zijin Gold International.

Дружеството набра 3,2 млрд. долара след IPO в Хонконг. Предлагането беше презаписано 240 пъти, тоест поръчките „купува“ бяха 240 пъти от предложените акции. В първия ден на търговията акцията поскъпва до момента с 66%.

„Таймингът на това IPO беше възможно най-добрият. Това е едно от най-големите публични предлагания на добивна компания и то показва, че инвеститорите са готови да залагат на цените на благородните метали особено при прогнози за продължаваща добра конюнктура“, отбеляза събеседникът.

В IPO-то на Zijin участваха значими американски и европейски институционални инвеститори като BlackRock и Schroders. Големите инвеститори са закупили половината предложени акции за близо 1,6 млрд. долара, каза Димитър Георгиев.

„Zijin ще вложи привлечения капитал в развитие на съществуващи мини и придобиване на мина в Казахстан. Интересът към тази компания ще продължи докато златото се търгува на тези високи нива“, каза гостът.

Zijin Gold International е дъщерна компания на китайския минен гигант Zijin Mining. През 2024 г. групата е добила почти 73 тона злато (7,70% ръст за година), което я нарежда сред най-големите златодобивни компании в света. В активите на Zijin Gold са 8 златни мини в различни държави на различни континенти - в Колумбия, Суринам, Гвиана, Гана, Таджикистан, Киргизстан, Австралия и Папуа Нова Гвинея.

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.

