Европейският бенчмарк Stoxx 600 достигна ново рекордно високо ниво

Индексът Stoxx 600 приключи сесията на рекордно високо ниво, като акциите на компаниите от сектора на здравеопазване поведоха ръстовете в Европа, след като сделката между САЩ и Pfizer намали несигурността в индустрията, съобщава Ройтерс.

Общоевропейският бенчмарк прибави 1,15% към стойността си, завършвайки редовната сесия на ниво от 564,62 пункта.

Германският показател DAX напредна с 0,98% до 24 113,62 пункта.

Френският измерител CAC записа ръст от 0,9% до 7966,95 пункта.

Британският индекс FTSE отчете повишение от 1,03% до 9446,43 пункта.

Акциите на компаниите в здравеопазването поскъпнаха средно с 5,4%, отбелязвайки най-големия си еднодневен ръст от ноември 2008 г.

Във вторник Pfizer се споразумя да намали цените на лекарствата, отпускани с рецепта, в рамките на американската програма Medicaid в замяна на облекчаване на митата.

Други акции на фармацевтични компании, като тези на Ambu, поскъпнаха с 9,3%, докато цената на книжата на Sartorius напредна с 9,5%. Акциите на Merck прибавиха около 10% към стойността си, а тези на Roche поскъпнаха с 8,6%.

Цената на акциите на Novartis се повиши с 3,9%, след като Американската агенция по храните и лекарствата одобри пероралното лечение на компанията за вид хронично възпалително кожно заболяване.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 1 октомври.

Всички сектори приключиха борсовия ден на положителна територия, с изключение на акциите, свързани със сектора на пътувания и развлечения, които записаха среден ценови спад от 0,4 на сто.

Пазарите реагираха и на новите данни за инфлацията в еврозоната, която се ускорява през септември на фона на по-високите цени в сектора на услугите и по-малкия спад в разходите за енергоизточници. През септември инфлацията във валутния съюз се е ускорила до 2,2% в сравнение с отчетените 2% през август, показаха данни на Евростат от сряда. Резултатът отговаря на очакванията на инвеститорите и икономистите.

Трейдърите обърнаха внимание и на новите фискални мерки на германското правителство, което прие пакет от реформи, с който възнамерява да започне фундаментална модернизация на държавата и администрацията. Целта е да се намали административната тежест върху гражданите и предприятията и да се опростят процесите. Според канцлера Фридрих Мерц програмата трябва да върне страната "на върха".