И трите основни борсови индекса отвъд Океана завършиха сесията на рекорден връх

И трите основни борсови индекса в САЩ завършиха сесията в четвъртък на рекорден връх, тъй като инвеститорите се отърсиха от притесненията около спирането на работата на американското правителство, което навлезе във втория си ден, предава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 се повиши с 0,06% и достигна ниво от 6715,35 пункта. През деня той достигна връх от 0,3% и отбеляза нов рекорд в средата на сесията. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 78,62 пункта и завърши деня на равнище от 46 519,72 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,39% до ниво от 22 844,05 пункта. Той също достигна рекорд в средата на сесията, подкрепен от поскъпването на книжата на Nvidia.

Цената на акциите на производителя на чипове също достигна исторически връх, тъй като инвеститорите продължиха да се насочват към тях.

Върху нагласите натежа изказване на финансовия министър Скот Бесънт, който заяви пред CNBC, че брутният вътрешен продукт може да пострада в резултат на спирането на работата на правителството. Думите му засилиха опасенията на инвеститорите, че представянето на американската икономика ще понесе по-тежък удар, ако блокажът се задържи за дълго време.

Надеждите, че спирането на федералното финансиране ще бъде кратко и следователно ще ограничи сериозни последици за икономиката помогна на трите основни американски индекса да изплуват на зелена територия в предходната сесия. S&P 500 завърши търговията над прага от 6700 пункта за първи път. Dow също постигна рекордно ниво на затваряне в предходната сесия.

Спирането на работата на правителството започна, след като високопоставени демократи и републиканци се успяха да постигнат споразумение преди крайния срок, което би запазило федералното финансиране. Конгресмените се обвиниха взаимно за блокажа, като демократите останаха твърди в исканията си мярката да се използва за удължаване на данъчните облекчения за здравно осигуряване за милиони американци.

Президентът Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че демократите са му дали „безпрецедентна възможност“ да намали служителите на федералните служби.

„Спирането на работата на правителството изглежда се развива според очакванията, като двете страни предпочитат да говорят помежду си през микрофони, отколкото да водят преговори за реален бюджет, който финансира правителството в дългосрочен план“, казва Брайън Мълбъри, старши портфолио мениджър в компанията Zacks Investment Management. „Пазарите ще понесат това за няколко дни, но ако администрацията постигне успех в свиването на някои министерства, това може да се счете за дългосрочен позитив, но за осуетяване на дейността в краткосрочен план“, допълва той.

Макар че в миналото пазарът не е бил засегнат много от спиране работата на правителството, инвеститорите обръщат по-голямо внимание на това предвид по-нестабилната политическа и макроикономическа среда, повишените пазарни оценки и нивата на концентрация на фона на силното рали, водено от изкуствения интелект и продължаващите притеснения за инфлация. Освен това Тръмп заплаши с постоянни масови съкращения на федерални служители по време на блокажа, задълбочавайки съществуващи притеснения за забавяне на трудовия пазар.

Най-големият въпрос за инвеститорите е колко дълго ще продължи сегашната патова ситуация. Тя вероятно ще се запази още поне три дни, тъй като Сенатът няма да провежда заседание в четвъртък поради празника Йом Кипур, така че петък е следващият ден, в който се очаква сенаторите да гласуват отново. Трейдърите прогнозират, че блокажът ще продължи близо две седмици.

Спиране на икономическите данни поради блокажа тази седмица също е основно притеснение, тъй като докладът за работните места извън земеделието през септември няма да бъде публикуван в петък поради спирането на практически цялата дейност на Министерството на труда. Очаква се Федералният резерв да обяви понижение на лихвените проценти на следващото си заседание през октомври, след като данни на ADP, обявени сряда, показаха, че работните места в частния сектор са намалели миналия месец, а предстои да се видят пълните последици от сегашното спиране на работата на правителството.