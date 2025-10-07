Има ли негативен сценарий за златото?

В момента всички пазарни участници – от централните банки до ритейл инвеститорите, използват златото като актив убежище. Това коментира Крум Атанасов, основател и управител на igold, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

"Случващото се сега, е резултат от паника, несравнима с избухването на войната в Украйна и на инфлацията", добави той и обясни, че в 15-годишната си професионална кариера е преживял много паники на пазара, включително фалита на швейцарската банка Credit Suisse, но до момента не е виждал такова поголовно купуване на злато.

Защо поскъпва ценният метал?

Сред причините за масовата нужда на пазарните участници да купуват злато Атанасов изброи геополитическото напрежение в Близкия изток и Украйна и липсата на признаци за разрешаването му, вътрешните проблеми, които президентът на САЩ Доналд Тръмп създава с изпращането на армията в редица градове, проблемите в Европа с правителството във Франция и с бюджетните дефицити, обезценяващия се долар и несигурността около митата.

„Допълнителен фактор са пониженията на лихвите и очакванията, че те ще доведат до ускоряване на инфлацията. Това води до поскъпване не само на златото като монетарен метал, а и на суровините и на индустриални метали като среброто, платината, паладия“, обясни Атанасов.

Според него всички фактори в момента сочат за несигурност и смут, което създава перфектната почва за ръст на цената на златото.

Пазарният анализатор отбеляза, че желанието на централните банки да купуват злато непрекъснато расте и това също допринася за поскъпването на благородния метал. „Преди няколко седмици те пуснаха прогнозируемите си покупки за следващото полугодие, които отново са рекордни“, обясни той.

Атанасов съобщи, че отделно от това се наблюдава оттегляне на пари от държавни ценни книжа и криптовалути към злато. „Има над десет фактора, които действат в момента, и всички са в плюс за златото, нито един не е минусов за него“, коментира той.

По думите му парите, които се използват за покупка на злато, са били държани в някаква форма на спестявания, например във фиатни валути, и сега преминават в благородния метал.

Според него негативен сценарий за златото към момента е абсолютно нереалистичен. „За да се осъществи подобен сценарий, светът трябва да се върне на нивото допреди 2019 г. като усещане и стабилност – без войни и икономически катаклизми и с намаляващи бюджетни дефицити, отиващи към излишък, а не обратното“, коментира Атанасов.

Огромен интерес към физическото злато

Пазарният анализатор отбеляза, че се наблюдава колосален интерес към физическото злато в България и по целия свят и това е довело до забавяне на сроковете за доставка на някои рафинерии и монетни дворове, тъй като не могат да отговорят на търсенето.

„Към момента сроковете на доставка все още са поносими, в рамките на две седмици, но очакваме до края на седмицата да се удължат до месец. Сега е много трудно да имаш физическо злато, защото то се купува в невероятни количества.“

Атанасов обясни интереса към физическото злато с факта, че това е единственото реално злато, което човек може да притежава. „ETF-ите са договор - купувате акция на компания, а не физическо злато, а това означава, че имате редица контрагентни рискове, свързани със собствеността на метала. Хората харесват физическото злато, защото единственият риск е при тях и е свързан с опазването му“, коментира той.

