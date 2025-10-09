Акциите на SoftBank поскъпнаха с 13% след обявяването на ключова сделка

Акциите на SoftBank поскъпнаха с 13% в четвъртък, ден след като японският гигант обяви сделка за закупуване на роботизираното подразделение на швейцарската инженерна фирма ABB за 5,4 млрд. долара. Така SoftBank разширява още повече присъствието си в областта на изкуствения интелект (AI), предаде CNBC.

На този фон стана ясно, че британската компания Graphcore, собственост на SoftBank, планира да инвестира 1,3 млрд. долара в Индия, включително в нов изследователски център. Очаква се плановете да бъдат официално обявени по време на посещението на британския премиер Кийр Стармър в Индия тази седмица.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се повиши с 1,77% до 48 580,44 пункта, докато по-широкият показател Topix отбеляза ръст от 0,68% до 3257,77 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,42% до 26 716,89 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 1,48% до 4709,48 пункта.

В Хонконг акциите на Hang Seng Bank поскъпнаха с почти 30%, след като HSBC предложи да я превърне в частна, оценявайки я на повече от 290 млрд. хонконгски долара (37 млрд. щатски долара).

HSBC е поискала от борда на Hang Seng Bank да представи предложение за приватизация на акционерите чрез схема за споразумение съгласно Наредбата за дружествата на Хонконг.

Акциите на Hang Seng Bank ще бъдат анулирани в замяна на 155 хонконгски долара за брой. HSBC притежава около 63% от Hang Seng Bank, като стойността на сделката се оценява на 106 млрд. хонконгски долара.

Междувременно акциите на HSBC, котирани в Хонконг, поевтиняха с над 6%.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се повиши с 0,25% до ниво от 8969,80 пункта.

Индийският показател Nifty 50 напредна с 0,39% до 25 144,85 пункта, а измерителят BSE Sensex - с 0,32% до 82 038,37 пункта.

Южнокорейските пазари бяха затворени поради празник.