Nasdaq и S&P 500 се понижиха, отстъпвайки от рекордните си върхове

S&P 500 и Nasdaq Composite отстъпиха от рекордните си дневни върхове в четвъртък, вземайки си почивка от ръстовете от предходната сесия, пише CNBC. Междувременно работата на американската администрация остава спряна.

Широкият индекс се понижи с 0,28% и затвори на ниво от 6735,11 пункта, докато технологичният Nasdaq се сви с 0,08% и приключи деня на 23 024,63 пункта. По време на днешните си върхове S&P 500 и Nasdaq се покачиха съответно с 0,2% и 0,1%. От своя страна, индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се раздели с 243,36 пункта, или 0,52%, до 46 358,42 пункта.

И S&P 500, и Nasdaq вчера имаха рекордна сесия, като първият записа осмия си ден с ръст от последните девет, а вторият затвори над границата от 23 000 пункта за първи път в историята си.

Софтуерният доставчик Oracle се оказа един от печелившите в четвъртък, заедно с Nvidia, която достигна нов исторически борсов връх. И двете записаха спадове по-рано тази седмица, след като се появи информация, че облачният бизнес на Oracle страда от по-ниски маржове, тъй като се сблъсква с предизвикателства в отдаването под наем на чипове на Nvidia.

„Пазарът се опитва да анализира и разгадае кои партньорства ще донесат най-добра възвръщаемост на инвестирания капитал. Наблюдава се ротация сред някои от тези играчи, при които изглежда я има тази цикличност“, допълва Вагнер.

Междувременно инвеститорите следиха с интерес последните развития около настоящото спиране на работата на американската администрация, което продължава вече девети ден. За седми път Сенатът не успя да приеме спорните предложения за финансиране, като няма признаци, че републиканците и демократите постигат напредък в преговорите. Инвеститорите на Wall Street следят дали спирането на работата ще засегне американската икономика, а някои последици може вече да са започнали да се проявяват.

Вчера IRS заяви, че ще освободи почти половината от служителите си в резултат на случващото се. В допълнение към това недостигът на авиационни диспечери накара Федералната авиационна администрация да забави полетите в САЩ.

Днес главният изпълнителен директор на Delta Air Lines Ед Бастиан заяви, че макар да не е забелязал „никакви последици“ от спирането на дейността на администрацията, „някои последици“ могат да започнат да се проявяват, „ако проблемът не бъде решен, да речем, в рамките на още 10 дни“. Цената на акциите на авиокомпанията се повиши с 3% в рамките на сесията, благодарение на по-добрите от очакваното финансови резултати на компанията.

Costco също се оказа сред печелившите за деня, след като книжата ѝ повишиха стойността си с 2%. Това се случи, защото веригата за търговия на едро представи солидни данни за приходите си от продажби през септември. Том Хейнлин от U.S. Bank Asset Management смята, че отчетите на Delta и Costco са доказателство за устойчивостта на потребителите в несигурна макроикономическа среда.