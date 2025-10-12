Акция на седмицата: iShares Physical Gold ETC

iShares Physical Gold ETC е акция на седмицата на Investor.bg. Инструментът се търгува на сегмента на Българската фондова борса (БФБ) за сделки с чуждестранни активи BSE International.

iShares Physical Gold ETC проследява спот цената на златото, като предлага целенасочена експозиция към инвестиции в благородния метал. Тази седмица цената на златото за първи път надвиши 4 хил. долара за тройунция.

iShares Physical Gold ETC приема само злато, което отговаря на правилата за добра доставка на Лондонската асоциация на пазарите на кюлчета (LBMA). В съответствие с тези правила кюлчетата трябва да са съобразени и с Програмата за отговорно снабдяване на LBMA, като гарантират, че 100% от златните кюлчета, обезпечаващи този фонд, са с отговорен произход.

Златото, което фондът приема, е добито след 2012 г.

Фондът държи физическо злато, с което обезпечава дяловете, и е достъпен вариант за българските инвеститори, които искат да правят вложения в благородния метал, за да се възползват от поскъпването му на световните пазари.

iShares Physical Gold ETC е листнат на Лондонската фондова борса и Xetra, като има различни борсови кодове за търговия в британски лири, долари и евро.

Фондът е стартиран през април 2011 г., като дяловете му в обращение са 405 971 125 броя.

За 2024 г. iShares Physical Gold ETC постига 26,4% възвръщаемост.

От началото на годината ръстът по позицията достига почти 54%.

Материалът не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!