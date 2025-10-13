Зомби икономиката може да бъде бъдещето на Америка

През следващото десетилетие американската икономика ще се изправи пред две големи предизвикателства: по-високи лихвени проценти и генерирани от изкуствения интелект смущения. Всяко от тях предлага едно и също решение: политики за поддържане на лихвите под пазарното им ниво, пише Алисън Шрейгър за Bloomberg.

Стратегията, известна още като контрол на кривата на доходността, е изкушаваща и дори може да осигури незабавен тласък на икономиката. Манипулирането на лихвите обаче би било грешка, според Шрейгър.

Опитът на Япония показва, че дългосрочните разходи за поддържане на изкуствено ниски лихви далеч надвишават краткосрочните ползи, посочва тя.

Лесно е да се видят трудностите, причинени от по-високите лихвени проценти. В САЩ лихвите по дългосрочните облигации (тези, които падежират след 10 или повече години) се повишиха след пандемията. Това означава, че потребителите плащат повече по ипотеки и други кредити, както и бизнесът – по фирмени заеми, и правителството – за обслужване на дълга си.

Голяма част от американската икономика е изградена около исторически ниските лихви от последните няколко десетилетия, така че колкото по-дълго лихвите остават високи, толкова повече смущения ще причини това.

Изкуственият интелект представлява друго предизвикателство. Дори в най-добрия случай – АІ трансформира икономиката и прави американците по-богати и по-продуктивни, технологията ще доведе до много смущения. Някои хора ще загубят работата си, а други работни места никога няма да бъдат създадени. Някои бизнеси ще фалират или никога няма да започнат да работят.

По-високите лихвени проценти ще означават, че фирмите, които едва се задържат на повърхността, ще се сблъскат с по-високи разходи за капитал, за да поддържат бизнеса си жизнеспособен, а хората си – заети.

Така че правителството ще иска да направи всичко възможно, за да намали дългосрочните лихвени проценти. Конвенционалната парична политика е склонна да влияе върху краткосрочните лихвени проценти, докато дългосрочните лихвени проценти се определят от пазарите. Много пазарни сили сочат към по-високи лихвени проценти за по-дълъг период.

Администрацията може да влияе върху дългосрочните лихвени проценти чрез политики като количествено облекчаване, при което централната банка купува дългосрочни облигации. Правителството може също така да понижи лихвените проценти, като изисква от пенсионните фондове или банките да купуват много облигации. Това обаче е рискован план.

Поучителна е историята на Япония. Икономиката на страната се забави след бума през 80-те години на миналия век. За да запази икономиката си на повърхността, Токио поддържаше ниски дългосрочни лихвени проценти чрез комбинация от финансова репресия и количествени облекчения.

До известна степен това проработи. Япония премина през десетилетия на нисък растеж и висок дълг с добър стандарт на живот, относителна стабилност и не много сериозна загуба на работни места.

Страната обаче плати висока цена, за да поддържа изкуствено ниски лихвени проценти твърде дълго. В Япония има твърде много от т.нар. „зомби компании“ – фирми, които не са печеливши и нямат жизнеспособен бизнес модел, но могат да се задържат на повърхността с евтин дълг. В крайна сметка обаче, когато инфлацията се завърна и лихвените проценти по света се увеличиха, Япония трябваше да позволи на лихвените проценти да се повишат. Вследствие зомбитата започнаха да фалират.

Това е тъжен и болезнен процес на човешко ниво и вреди на икономиката като цяло, посочва Шрейгър. Зомби компаниите направиха японската икономика по-малко ефективна, забавиха развитието ѝ и оставиха поколения японци да работят в нерентабилни бизнеси.

От 90-те години на XX век насам, когато Япония започна да контролира кривата на доходността, ръстът на БВП на Страната на изгряващото слънце изостава от този на САЩ. Графика: Bloomberg

Ще бъде изкушаващо САЩ и Европа да се включат в някои финансови репресии през следващите години, като използват различни средства, за да намалят лихвените проценти. Това не само ще направи пристрастяването на Америка към дълга да изглежда управляемо, но и ще помогне за облекчаване на прехода към икономика, основана на изкуствен интелект.

Евтиният дълг обаче ще позволи на повече „зомбита“, които обикновено биха били изместени от технологиите, да оцелеят.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп вече намеква за тази възможност. Той иска по-ниски краткосрочни лихви, а министърът на финансите Скот Бесънт е заявил гласно желанието си да намали и дългосрочните лихви. Как администрацията би могла да го направи обаче – това не е ясно, пише Шрейгър. Бесънт също е скептичен към провеждането на повече количествени облекчения.

Ако японският опит не е адекватно предупреждение, Вашингтон може да обърне поглед и към себе си. Някои от настоящите икономически проблеми на Америка са резултат от минали опити за контрол на кривата на доходност. Количествените облекчения на Федералния резерв по време на пандемията все още причиняват проблеми на пазара на жилища – те изкуствено понижиха лихвите по ипотеките, които след това нараснаха, когато инфлацията се върна.

Междувременно Министерството на финансите губи пари от портфолиото си от облигации, а пазарът на дългови книжа преживява дисбаланси, тъй като Федералният резерв намалява големия си баланс след пандемията.

Всичко това е резултат само от няколко години опити за контролиране на кривата на доходност. Ако това се превърне в нормална политика, можем да очакваме по-лоши изкривявания и повече заплахи за независимостта на Федералния резерв.

Политиките на Япония, следвани в продължение на десетилетия, създадоха хиляди зомби компании. Опасността за САЩ е, че финансовите репресии, провеждани в голям мащаб, биха създали зомби икономика.