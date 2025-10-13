Акциите на минните компании поведоха ръстовете на борсите в Европа

Основните европейски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата с ръстове, водени от акциите на минните компании, чиито цени се възстановиха, докато трейдърите следят внимателно търговския спор между САЩ и Китай, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,44% до 566,63 пункта.

Френският измерител CAC записа ръст от 0,21% до 7934,26 пункта.

Германският показател DAX отчете повишение от 0,6 на сто до 24 387,93 пункта.

Британският индекс FTSE напредна с 0,16 на сто до 9442,87 пункта.

Цената на акциите на миннодобивните компании в региона се повиши, като книжата на Fresnillo поскъпнаха с 9,4%, а тези на Aurubis прибавиха 3,5 на сто към стойността си. Цената на акциите на Anglo American напредна с над 3%. Положителният импулс се дължи на реакцията на трейдърите спрямо заплахата на американския президент Доналд Тръмп да увеличи допълнително митата върху вноса от Китай заради експортните ограничение, които Пекин въведе за редкоземните метали.

Китай контролира около 70% от световните доставки на редкоземни минерали, които са от решаващо значение за високотехнологичните индустрии, включително автомобилостроенето, отбраната и полупроводниците.

Акциите на ASML поскъпнаха с 3,4%, след като правителството на Нидерландия пое контрола над Nexperia, дъщерно дружество на китайската Wingtech Technology, в опит да се осигурят доставки на чипове в Европа.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 13 октомври.

Междувременно цената на книжата на Lloyds Bank се повиши с около 1%, след като британската банка обяви, че заделя допълнителни 800 млн. паунда за обезщетение, произтичащо от скандала с неправомерните продажби на автомобили. Банката, чието дъщерно дружество Black Horse е най-големият лизингодател за автомобили във Великобритания ,вече задели 1,2 млрд. паунда за обезщетения.

Пазарите реагираха и на новите данни за инфлацията при цените на едро в Германия, която се ускорява през септември. Цените на едро нарастват с 1,2 на сто на годишна база през септември, след като през август се повишиха с 0,7 на сто и с 0,5 на сто през юли. На месечна база цените на едро се повишават с 0,2 на сто през септември, обръщайки спад от 0,6 на сто през август.

В същото време Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) не направи промени в "сравнително високите си прогнози за ръст на глобалното търсене на петрол за тази и следващата година". Въпреки това организацията посочи, че дефицитът на петролния пазар през 2026 г. ще бъде значително по-малък, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори (ОПЕК+) продължава да увеличава добива си.

Въпреки че търсенето остава стабилно, ОПЕК съобщи, че през септември ОПЕК+ е увеличила добива на суров петрол с 630 000 барела дневно, достигайки 43,05 милиона барела на ден, което отразява по-ранните ѝ решения за увеличаване на квотите за добив.