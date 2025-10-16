Цената на златото удари нов рекорд заради напрежението между САЩ и Китай*

Цената на златото се покачи до пореден рекорд, тъй като напрежението между САЩ и Китай и очакванията, че Федералният резерв ще продължи паричното облекчаване до края на годината, засилиха търсенето на благородния метал, предава Bloomberg.

Ценният метал е поскъпнал с над 5% само тази седмица и в четвъртък цената му достигна рекорден връх от над 4242 долара за тройунция, продължавайки стремглавото поскъпване, започнало в средата на август.

Трейдърите все повече залагат на поне едно по-голямо понижение на лихвите в САЩ до края на годината, докато председателят на Фед Джером Пауъл даде сигнал тази седмица, че централната банка е напът да пристъпи към ново намаление от 0,25 пр.п. още този месец. По-ниските лихви обикновено са в полза на благородните метали, тъй като те не носят лихвена доходност.

Инвеститорите също така се подготвят за възможна допълнителна ескалация между двете най-големи икономики в света, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да спре търговията с готварско олио с Китай. Това негово изказване беше направено, след като Пекин наложи санкции на американските подразделения на южнокорейски корабен гигант. Все пак търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър прогнозира, че напрежението с Пекин ще започне да се успокоява след последните преговори.

Междувременно Тръмп обяви, че САЩ вече са в търговска война с Китай, което засили опасенията от дълготрайни щети за световната икономика и повиши привлекателността на златото като сигурно убежище, и то въпреки предложението на министъра на финансите Скот Бесънт за по-дълга пауза преди ново повишаване на митата за азиатската държава.

Продължаващото спиране на работата на американската администрация също подкрепя цената на златото. Допълнителен стимул е и активното изкупуване на злато от централните банки.

Според анализаторите Сони Кумари и Даниел Хайнс от ANZ „извънредният подем при златото“ не показва признаци на забавяне, подкрепен от очакванията за нови понижения на лихвите. Те повишиха прогнозата си за цената на благородния метал в края на годината до 4400 долара за тройунция, като очакват пик от около 4600 долара за тройунция до юни 2026 г.

„Нарастващите опасения относно независимостта на Фед, политическата несигурност, митата, геополитическото напрежение и растящите дългове ще продължат да поддържат силен интерес към златото като стратегическа инвестиция“, пишат анализаторите. „Инвеститорите са готови да плащат по-висока премия, за да диверсифицират риска в портфейлите си, а златото остава едновременно защитен актив и стратегически инструмент“, добавят те.

*Данните са актуални към 9:25 ч. българско време.