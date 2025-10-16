Южнокорейският индекс Kospi приключи сесията с нов рекорд

Южнокорейският индекс Kospi достигна рекордно високо ниво в четвъртък, след като Международният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозата си за икономическия растеж на страната за 2025 г. от 0,8% на 0,9% в октомврийския си доклад, предаде CNBC.

Пазарите в Южна Корея получиха допълнителен тласък, след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон е „напът да финализира“ търговските преговори с азиатската страна.

В резултат Kospi скочи с 2,49% до 3748,37 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq остана почти без промяна.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 също се повиши до нов исторически връх, след като стана ясно, че безработицата в страната е достигнала най-високото си ниво от близо четири години през септември – 4,5% в сравнение с очакваните от икономистите 4,3%. През август равнището на безработица възлезе на 4,2%.

Междувременно заетостта се е увеличила с 14 900 души през септември или с по-малко от очакваните 20 хил. души. Слабите данни за заетостта откриват възможност за ново понижаване на лихвените проценти.

На този фон японският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 1,27% до 48 277,74 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,62% до 3203,42 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng остана без промяна, докато показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 0,26% до 4618,42 пункта.

В Индия показателят Nifty 50 се покачи с 0,83% до 25 532,85 пункта, а BSE Sensex – с 0,82% до 83 279,83 пункта.