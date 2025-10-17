Оптимизмът за търговските преговори тласна индекса Kospi до трети пореден рекорд

Южнокорейският индекс Kospi достигна рекорден връх за трети пореден ден в петък, докато търговските проговори между САЩ и Китай продължават. Той не се вписа в по-широките загуби на пазарите в Азия, предава CNBC.

Kospi достигна връх от 3794,87 пункта по време на сесията, но не успя да задържи по-голямата част от ръстовете си до края на сесията и завърши деня на приблизително същото ниво като във вчерашния ден от 3748,89 пункта.

Междувременно индексът Kosdaq на компаниите с малка пазарна капитализация се понижи с 0,68% и завърши деня на ниво от 859,54 пункта.

Другите пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион преживяха по-вяла търговия в унисон със загубите на Wall Street на фона на опасенията за банковия сектор и засилването на търговското напрежение.

Книжата на регионални банки и на инвестиционната банка Jefferies поевтиняха в четвъртък, след като нараснаха опасенията около някои лоши заеми в САЩ.

Книжата на Taiwan Semiconductor Manufacturing поевтиняха с 2,36% и достигнаха 1450 нови тайвански долара на акция (47,28 долара). Гигантът сред производителите на чипове обяви по-висока от очакванията печалба през третото тримесечие след затварянето на тайванския пазар в четвъртък.

Хонконгският индекс Hang Seng отбеляза спад от 2,48% до 25 247,1 пункта и поведе загубите в Азия. Той беше повлечен надолу основно от книжата на образователните компании. Спадът е и най-големият за индекса от април насам.

Книжата на китайската автомобилна компания BYD поевтиняха с над 4%, след като тя обяви план пред Държавната администрация за пазарна регулация в Китай да изтегли най-големия си брой коли от пазара до момента – около 115 хил., заради дефекти в дизайна и проблеми, свързани с батериите.

Континенталният индекс CSI 300 се понижи с 2,26% и завърши деня на ниво от 4514,23 пункта, което е най-големият му спад от април насам.

Японският Nikkei 225 отписа 1,44% до ниво от 47 582,15 пункта, а широкият Topix се понижи с 1,03% до 3170,44 пункта.

Австралийският S&P/ASX 200 е надолу с 0,81% и приключи деня на ниво от 8995,3, като прекъсна тридневната си печеливша серия.

Непетролният износ на Сингапур отбеляза рязък ръст през септември от 6,9% спрямо година по-рано въпреки очакванията за спад от 2,1% и се възстанови от понижението с 11,3 на сто през август.