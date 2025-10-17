Wall Street отваря със спадове заради притесненията около банковите кредити*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с понижения, докато трейдърите се опитват да преодолеят притесненията около кредити, които предизвикаха голяма разпродажба при акциите на регионалните банки вчера, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average е почти без промяна, докато широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite спадат със съответно 0,2% и 0,4%.

Акциите на банките, които поведоха разпродажбите в четвъртък, се възстановяват, като инвеститорите залагат, че лошите кредитни експозиции са единични случаи и не са част от по-голяма криза. Zions и Western Alliance съобщиха за лоши заеми през последните 48 часа, което предизвика разпродажба на акциите им, повличайки надолу целия пазар. Вчера книжата на Zion поевтиняха с 13%, а на Western Alliance - с 11%.

В петък цената на акциите на Zions Bancorp се повишава с повече от 2% след повишение на рейтинга от Baird. Според компанията за финансови услуги спадът в пазарната стойност на регионалната банка е несъразмерен спрямо размера на потенциалните кредитни загуби. Книжата на инвестиционната банка Jefferies, засегната от експозицията си към обявилия фалит търговец на авточасти First Brands, поскъпват с 3%, след като Oppenheimer повиши рейтинга ѝ. Те поевтиняха с 11% в четвъртък.

По-голямата от очакваното печалба на Fifth Third Bancorp спомогна за подобряване на настроенията на Wall Street, като повиши цената на акциите ѝ с 2%. Печалбата на банката е нараснала през последното тримесечие въпреки увеличението на кредитните загуби, свързани с експозицията към обявилия фалит кредитор Tricolor.

„Не смятаме, че има системни кредитни проблеми за банките - повечето от това, което виждаме досега, е резултат от няколко конкретни ситуации (First Brands и Tricolor), докато качеството на кредитите се движи по-добре от очакваното“, пише Адам Крисафули от Vital Knowledge.

Въпреки спадовете от четвъртък, водещите американски индекси остават напът към седмични повишения. S&P 500 е нагоре с 1% след силния старт на сезона на отчетите, Dow е добавил около 1,3% за седмицата, а Nasdaq е нараснал с 1,4%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 3,997%, а тази по 30-годишните - до 4,599%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,07% до 98,406 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,07% до 61,1 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,03% до 57,48 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,14 на сто и се търгува на цена от 4298,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.