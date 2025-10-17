SOFIX със седмичен ръст от 0,04% до 1073,93 пункта

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете седмичен ръст от 0,04% до 1073,93 пункта. С най-силно повишение сред компаниите в индекса беше БФБ АД с 9,28% до 10,6 лв. На второ място с 5,11% до 1,44 лв. беше "Сирма груп холдинг" АД, а на трето с 1,03% до 2,95 лв. се нареди "Адванс Терафонд" АДСИЦ.

Сред губещите за седмицата сред 15-те в SOFIX се наредиха ПИБ АД с 3,09% до 5,02 лв., "Шелли груп" ЕД с 2,14% до 107,18 лв. и "Уайзър Технолоджи" АД с 1,82% до 5,4 лв.

Оборотът в петък беше за 3 млн. лв., основно с облигации. Сред акциите най-силна бе търговията със "Сирма груп холдинг" АД за 529 хил. лв., с БФБ АД за 217 хил. лв. и с "Шелли груп" ЕД за 86 хил. евро.

През цялата седмица с най-голям оборот е "ВФ Алтърнатив" АД с 1 млн. лв.

При броя сделки с най-много през седмицата са "Шелли груп" ЕД със 148, "Сирма груп холдинг" АД със 134 и БФБ АД със 133.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.