Рекордното движение на златото е нечакван подарък за развиващите се пазари

В последните месеци цената на златото расте непрекъснато и това носи неочаквани печалби за развиващите се пазари, пише Bloomberg. Ралито увеличава доверието към държави, в които се добива злато и фондовият пазар на Южна Африка например записва най-добрите си моменти от последните две десетилетия. Водещи са акциите на минните компании Sibanye Stillwater, AngloGold Ashanti и Gold Fields, чиито цени се утроиха.

Агенцията за кредитен рейтинг Moody’s Ratings пък повиши рейтинга на Гана, също водеща сред държавите, добиващи злато.

За Южна Африка това е значим обрат - страната от години се опитва да привлече инвеститори в икономиката си, но политическата нестабилност спъваше тези усилия. Икономическият растеж на най-голямата африканска икономика се спъва и от недостиг на електроенергия, заради което правителството обяви план и за развитие на ядрената енергетика.

Идеята беше одобрена през миналата седмица и очакванията са, че за изграждането на съоръженията и необходимата инфраструктура ще бъдат инвестирани 128 млрд. долара до 2042 година. Така ядрените и газовите централи ще осигуряват 16% от енергията през следващите 14 години спрямо 3% днес, допълва Bloomberg.Зависимоста от въглищата ще намалее до 27%, а сега те заемат 58% от енергийния микс.

Анализатори отбелязват още, че рекорднот движение на цената на златото носи ползи за малка група страни като Узбекистан, Гана и Южна Африка. Но и също така посочват, че бумът е съчетан с ниската стойност на щатския долар и това кара инвеститорите да търсят алтернативи, далеч от познатите досега инвестиционни направления и най-вече - да избегнат развитите пазари и щатския долар.

Интерес привличат и големите купувачи на злато през тази година и сред тях са Полша, Казахстан, Турция, Китай и Чехия.