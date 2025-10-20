SOFIX отчете 0,28% ръст до 1076,93 пункта в деня, в който навърши 25 години

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете ръст от 0,28% до 1076,93 пункта в деня, в който навърши 25 години от създаването му. С най-голям ръст от 15-те акции в в индекса са тези на БФБ АД, които поскъпнаха с 9,43% до 11,6 лв., на "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД - с 3,59% до 5,2 лв., и "Сирма груп холдинг" АД - с 3,47% до 1,49 лв.

Най-силни спадове сред компонентите в основния индекс отчетоха акциите на "Уайзър Технолоджи" АД - с 3,7% до 5,2 лв., "Смарт Органик" АД - с 3,38% до 28,6 лв., и "Шелли груп" ЕД - с 2,92% до 104,05 лв.

Оборотът на БФБ достигна 2,75 млн. лв., от които 1,37 млн. лв. се формираха от търговията с акции на "Синтетика" АД, 245 хил. лв. - от сделки с акции на "Химимпорт" АД, 230 хил. лв. - от БФБ АД, 170 хил. лв. - от "Агрия груп холдинг" АД, и 41 хил. евро - от сделки с акции на "Шелли груп" ЕД.

С най-много сделки днес са БФБ АД - 90, "Сирма груп холдинг" АД - 42, и "Агрия груп холдинг" АД - 39.

SOFIX стартира на 20 октомври 2000 г., като за 25 години индексът е нараснал над 10 пъти, посочват от борсата. През настоящата година индексът демонстрира също силно представяне – само през второто тримесечие ръстът достига почти 14%. От началото на годината към края на септември бенчмаркът е на осмо място по ръст в региона на Централна и Източна Европа с малко над 20%, а на годишна база (спрямо септември 2024 г.) също е осми с почти 25%.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.