Петролът поскъпва, след като Тръмп засили натиска върху Русия с нови санкции*

Цената на петрола се повишава в четвъртък, след като САЩ обявиха санкции срещу най-големите руски производители, а американският президент Доналд Тръмп засили натиска върху руския си колега Владимир Путин да договори край на войната в Украйна, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 3,79% до 64,96 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 4% до 60,84 долара за барел.

По-рано Вашингтон включи в черния си списък държавния гигант „Роснефт“ и „Лукойл“, позовавайки се на липсата на ангажимент от страна на Москва към мира в Украйна. Висши ръководители на рафинерии в Индия - един от основните купувачи на руски петрол - заявиха, че ограниченията ще направят невъзможно продължаването на доставките.

Санкциите водят до рязък обрат, след като миналата седмица Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в идните седмици, като неведнъж е казвал, че вярва, че Русия иска да сложи край на войната. Но във вторник той заяви, че не иска безсмислена среща.

Според Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровините в ING Groep NV в Сингапур, „тези санкции бележат промяна в подхода на президента Тръмп към Русия и отварят вратата за по-строги мерки в бъдеще, които в крайна сметка могат да засегнат потоците на руски петрол“. Той добавя, че остава неясно доколко ефективни ще бъдат санкциите и какъв реален ефект ще имат върху износа.

След обявяването на мерките Тръмп заяви, че планира разговор с китайския президент Си Дзинпин относно покупките на руски петрол на предстоящата им среща следващата седмица в Южна Корея. Във вторник американският лидер посочи, че премиерът на Индия Нарендра Моди го е уверил, че страната ще започне постепенно да прекратява покупките си от Москва.

Индия и Китай се превърнаха в най-големите купувачи на руски петрол след началото на войната в Украйна, след като други държави се дистанцираха от Москва заради инвазията. Тръмп наложи тежки мита върху Индия заради търговията с „черно злато“ от Русия, но спести на Китай каквито и да било действия. Миналата седмица Великобритания също наложи санкции на две китайски енергийни компании, които работят с руска енергия, както и на „Роснефт“ и „Лукойл“.

„Роснефт“, ръководена от близкия до Путин Игор Сечин, и „Лукойл“, която е частна компания, са най-големите руски производители на петрол, като заедно осигуряват почти половината от износа на страната, според оценки на Bloomberg. Данъците от петролната и газовата индустрия формират около една четвърт от федералния бюджет на Русия.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.