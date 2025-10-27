Оптимизмът на търговския фронт окрили основните европейски борсови индекси

Основните европейски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата с ръстове на фона на напредъка в търговските преговори между САЩ и Китай през уикенда и новите икономически данни от региона, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,21% до 576,99 пункта.

Германският показател DAX записа ръст от 0,28% до 24 308,82 пункта.

Френският индекс CAC се повиши с 0,16 на сто до 8239,18 пункта.

Британският измерител FTSE напредна с 0,09% до 9653,82 пункта.

В неделя (26 октомври) президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност в постигането на споразумение с китайския си колега Си Дзинпин, с когото се очаква да се срещне тази седмица, след като високопоставени икономически представители на двете страни постигнаха първоначален консенсус в търговските преговори. Американският министър на финансите Скот Бесънт и търговският представител Джеймисън Гриър се срещнаха с китайския вицепремиер Хъ Лифън и с главния търговски преговарящ Ли Бънган в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур за пети кръг от лични преговори от май насам.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 27 октомври.

Бесънт заяви, че Тръмп и Си ще обсъдят покупките на соя и земеделски стоки от американските фермери, по-балансирана търговия и решаването на кризата с фентанила в САЩ, която беше в основата на митата от 20% върху китайските стоки.

Трейдърите реагираха и на новите данни за бизнес доверието в Германия, което се повишава до най-високото си ниво от 2022 г. в началото на четвъртото тримесечие, укрепвайки надеждите, че най-голямата икономика в Европа най-накрая се възстановява след две години на свиване. Индексът на очакванията на института Ifo се покачва до 91,6 пункта през октомври спрямо отчетените 89,8 пункта през септември, показват данни, публикувани в понеделник. Това е над средната прогноза за 90 пункта в анкета на Bloomberg сред икономисти. В същото време индексът за текущото състояние на бизнеса неочаквано се понижава.

Пазарите обърнаха внимание и на доклада на Европейската централна банка (ЕЦБ) за кредитирането на домакинствата и бизнеса в еврозоната, което расте през септември. На коригирана основа заемите към домакинствата бележат леко ускорение – от 2,5 на сто през август до 2,6 на сто през септември спрямо същия месец на предходната година, показват данните на ЕЦБ.