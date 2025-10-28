Основните щатски индекси се извисиха до рекорден връх за втори пореден ден

Основните щатски индекси достигнаха рекорди във вторник, след като инвеститорите засилиха търговията с акции на компании от областта на изкуствения интелект, ден преди Федералният резерв да обяви решението си за лихвите, предава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 нарасна с 0,23% до ниво от 6890,89 пункта. Индексът надмина нивото от 6900 пункта за първи път по-рано през деня. Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,8% и завърши деня на равнище от 23 827,49 пункта, а индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 161,78 пункта до 47 706,37 пункта. Наред с върховите си равнища в края на сесията технологичният Nasdaq и Dow, в който влизат 30 компании, достигнаха нови исторически равнища в хода на търговията наред с широкия измерител S&P 500.

Ръстовете на пазара бяха подкрепени от Nvida, чиито книжа поскъпнаха с 5% и достигнаха нов връх. Производителят на чипове направи поредица от съобщения на конференцията си GTC във вторник, включително партньорство с финландската компания Nokia. Nvidia ще придобие дял от 1 млрд. долара в Nokia, която съобщи, че ще използва приходите, за да финансира отчасти плановете си в областта на изкуствения интелект.

Други компании от AI сферата като Broadcom също постигнаха ръст. Цената на акциите на Microsoft се повиши с около 2% преди обявяването на отчета след края на борсовата търговия в сряда. Компанията, заедно с Apple, премина прага от 4 трлн. долара пазарна стойност по време на сесията днес.

OpenAI съобщи, че е завършила рекапитализацията си, ход, от който Microsoft би трябвало да спечели много, тъй като държи около 27% от звеното със стопанска цел на OpenAI Group, PBC.

Освен Microsoft и Apple редица компании от „Великолепната седморка“ трябва да публикуват отчетите си тази седмица, като Alphabet, Amazon и Meta Platforms. Тези пет компании съставляват заедно около една четвърт от общата стойност на S&P 500.

До момента сезонът на отчетите има „фантастичен старт“, казва Майк Диксън от Horizon Investments. Около една трета от компаниите от S&P 500 са обявили резултатите си, като 83% от тях са надминали очакванията, сочат данни на FactSet.

„Явно е, че оценките са относително завишени спрямо историческите стандарти и вероятно получаваме цялата възможна помощ от Фед без нещо да се е объркало прекалено“, коментира ръководителят на отдела за анализи и количествени стратегии на компанията.

Очаква се Фед да понижи ключовата си лихва за втори път през 2025 г. в сряда. Инвеститорите се надяват също на сигнал от председателя на централната банка Джером Пауъл, че тя ще намали лихвата още веднъж на последното си заседание за годината през декември.

Вчера инвеститорите бяха успокоени от намаляващото напрежение между САЩ и Китай преди дългоочакваната среща между президента Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин в четвъртък.

„Пазарът очаква нещо окончателно като резултат от тази среща“, отбелязва Диксън. „Ако не получим някакво споразумение, което да бъде отразено на първите страници на вестниците, смятам, че това ще бъде разочарование. Това не означава непременно, че трябва да се решат всички проблеми. Означава само да има определен напредък към нещо, което е договорено“, допълва той.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 3,978% и 4,542%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошнита от други шест основни валути, отбеляза лек спад до 98,73 пункта. Еврото и паундът се търгуват на нива от съответно 1,165 и 1,327 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняват леко до 152,05 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се понижи с около 2% и отбеляза трети пореден ден на спад, докато инвеститорите обмислят последиците от американските санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия за предлагането на световния пазар наред с възможен план на ОПЕК+ за повишаване на производството.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент отписаха 1,22 долара до 64,40 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI са надолу с 1,16 долара до 60,15 долара за барел.

Американските фючърси върху златото поевтиняха с 0,9% до 3983,1 долара за тройунция.