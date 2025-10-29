Японският индекс Nikkei 225 премина границата от 51 000 пункта за първи път

Японският индекс Nikkei 225 скочи с повече от 2% в сряда и достигна рекордно ниво от над 51 000 пункта за първи път на фона на възобновения оптимизъм около търговските отношения между САЩ и Япония и очакванията за още едно понижение на лихвените проценти от Федералния резерв, предаде CNBC.

Ръстът бе регистриран, след като американският президент Доналд Тръмп и японският премиер Санае Такаичи подписаха ново споразумение за редкоземните метали във вторник. Инвеститорите също така са по-уверени, че по-късно днес Фед ще предприеме второ поредно понижение на разходите по заемите от 25 базисни пункта, за да подкрепи забавящия се растеж.

Междувременно по-широкият показател в Страната на изгряващото слънце Topix загуби 0,23% до ниво от 3278,24 пункта.

Южнокорейският показател Kospi нарасна с 1,76% до 4081,15 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq изтри 0,19% до 901,59 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 загуби 0,96% и приключи сесията на ниво от 8926,20 пункта. Публикувани по-рано днес данни показаха, че потребителските цени в страната са се повишили с 3,2% през третото тримесечие, отбелязвайки най-рязкото си покачване от над година насам. Този резултат надхвърли ръста от 2,1% през второто тримесечие и прогнозата за 3% в анкета на Ройтерс сред икономисти.

Показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 1,19% до 4747,84 пункта.

Пазарите в Хонконг са затворени заради празници.