Японските индекси достигнаха рекордни върхове след примирието между Тръмп и Си

Японските пазари поведоха ръстовете в Азиатско-Тихоокеанския регион в петък, след като инвеститорите приветстваха търговското примирие между Вашингтон и Пекин, постигнато след срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин, предаде CNBC.

Двете страни сключиха неформална търговска сделка по време на среща в Южна Корея в четвъртък, като успяха да намаляват напрежението около спора за редкоземните елементи, който заплашваше да въведе двете най-големи икономики в света в пълна търговска война.

Бенчмаркът Nikkei 225 нарасна с над 2%, достигайки нов рекорд от 52 411,34 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,94% към стойността си до ниво от 3331,83 пункта, също покорявайки нов връх.

Акциите на Panasonic Holdings поевтиняха с над 8%, след като компанията понижи прогнозата си за годишна оперативна печалба с 13,5%. Тя посочи като причина по-слабите резултати на ключовото си енергийно подразделение, доставящо батерии за Tesla и други автомобилни производители.

Южнокорейският показател Kospi също се повиши с 0,5% до нов връх от 4107,5 пункта след рекорда в четвъртък, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq нарасна с 1,07% до 900,42 пункта.

Акциите на южнокорейските технологични компании поскъпнаха след съобщението на американския производител на чипове Nvidia, че ще си сътрудничи с правителството на Южна Корея за разширяване на AI инфраструктурата на страната.

Цената на книжата на Hyundai се повиши с 9,6%, след като Nvidia обяви, че задълбочава партньорството си с компанията в областта на автономните превозни средства и роботиката чрез нов завод, захранван с процесорите Blackwell AI.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 приключи сесията без промяна на ниво от 8881,9 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 1,43% до 25 906,65 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай загуби над 1% до 4640,67 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че през октомври промишлената активност в Китай се е свила повече от очакваното, достигайки най-ниското ниво от май. Официалният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) в производството е възлязъл на 49 пункта, според доклад на Националното статистическо бюро, разминавайки се с очакванията на икономистите в анкета на Ройтерс за 49,6 пункта.

Промишлената активност в страната остава в зоната на свиването от април насам, когато търговската политика на президента Тръмп нанесе удар върху китайските фабрики и глобалното търсене.